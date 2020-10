(Nashville) La NFL a à nouveau reporté le match de dimanche entre les Steelers de Pittsburgh et les Titans à plus tard cette saison après qu’un autre joueur et un autre membre du personnel du club du Tennessee aient reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Associated Press

L’annonce a été faite jeudi, au lendemain de la décision de reporter le match à lundi ou mardi prochain. La ligue a indiqué que le match sera reporté à une date qui sera annoncée « sous peu ».

« La décision de reporter le match a été prise afin d’assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel de chacune des équipes, a dit la ligue. Les installations des Titans resteront fermées et l’équipe ne se réunira pas jusqu’à nouvel ordre. »

Cinq joueurs déclarés positifs

Mardi, les Titans avaient inscrit les noms de trois joueurs sur la liste de réserve/COVID-19, dont leur capitaine en défensive et joueur de ligne DaQuan Jones ainsi que le spécialiste des longues remises Beau Brinkley. Le secondeur extérieur Kamalei Correa est devenu le quatrième à s’ajouter à cette liste mercredi.

En ajoutant ces deux nouveaux cas, 11 membres des Titans sont maintenant infectés au coronavirus : cinq joueurs et six membres du personnel de l’organisation.