PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Aqib Talib, qui a été invité à cinq reprises au Pro Bowl, a pris sa retraite de joueur de football.

Arnie Stapleton

Associated Press

Le demi de coin a annoncé la nouvelle dans le cadre du premier épisode de sa nouvelle baladodiffusion. Il a indiqué qu’il avait refusé une offre de contrat des Patriots de la Nouvelle-Angleterre le mois dernier.

Talib a affirmé que l’idée de jouer à nouveau pour Bill Belichick et que le rôle de couvrir des ailiers rapprochés l’intéressaient. Le montant, six millions US, lui plaisait aussi.

« Je peux toucher six millions et couvrir des ailiers rapprochés toute la journée, a dit Talib, mais non, ça va. »

Après avoir commencé à rechercher des vols et des appartements, Talib a regardé le calendrier des Patriots et s’est demandé s’il voulait vraiment affronter des joueurs comme George Kittle, Travis Kelce, Darren Waller et Noah Fant.

Talib, qui est âgé de 34 ans, a finalement rejeté l’offre des Patriots.

« Mon cœur, mon côté compétitif, je n’avais plus la tête à ça », a dit Talib.

Choix de premier tour des Buccaneers de Tampa Bay en 2008, Talib a porté les couleurs des Patriots en 2012 et 2013, quand il a été échangé pendant la saison.

Il a rejoint les rangs des Broncos de Denver en tant que joueur autonome en 2014. Il a remporté le Super Bowl avec les Broncos en février 2016.

Ses deux dernières saisons avec les Rams de Los Angeles ont été marquées par les blessures. Il a éventuellement été échangé aux Dolphins de Miami, mais n’a jamais été en mesure de jouer un match avec eux.

Au cours de sa carrière, Talib a réussi 35 interceptions, en plus de recouvrir quatre échappés. Il a inscrit 10 touchés, trois de moins que le record de la NFL appartenant à Charles Woodson pour un joueur évoluant en défensive.