La NFL continuera de réaliser quotidiennement des tests de dépistage de la COVID-19 en saison régulière, sauf les jours de match.

Barry Wilner

Associated Press

Tous les joueurs et autres membres du personnel de l’équipe classés dans les niveaux 1 et 2 continueront à être testés chaque jour. À l’approche du premier match de la saison, la NFL a décrété que le processus pour les tests avait relativement bien fonctionné. Les joueurs et membres du personnel seront testés la journée avant les matchs et devront être compilés avant le voyage d’un club.

Le président de l’Association des joueurs de la NFL, JC Tretter des Cleveland Browns, a récemment demandé que les tests quotidiens soient prolongés dans la saison régulière.

« Dans un esprit d’adaptabilité, attendez-vous à ce que la l’Association des joueurs fasse pression pour des modifications ou des recommandations de mises à jour — telles que la poursuite des tests quotidiens — au fur et à mesure que la saison avance et que de nouvelles informations deviennent disponibles, a publié Tretter sur le site Web du syndicat la semaine dernière. Nous continuerons à nous fier aux données scientifiques pour éclairer notre approche de lutte contre ce virus. Au fur et à mesure que la science évoluera, nous évoluerons avec elle. »

Dans une note envoyée samedi aux 32 équipes, les protocoles pour la saison à venir ont été détaillés. Ils comprennent des masques recommandés mais non obligatoires pour les joueurs qui demeurent sur les lignes de côté, sauf à San Francisco et Buffalo, où les réglementations locales les exigent ; l’accès aux installations des équipes le lendemain d’un match pour les joueurs et toute autre personne des niveaux 1 et 2 étant interdit à moins qu’ils ne nécessitent un traitement médical ou que le club dispose d’une courte semaine ; pas de déplacement pour un match à l’extérieur le jour du match ; et réduire les participants au tirage au sort à un par équipe, avec des masques faciaux.