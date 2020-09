Vernon Adams se ravise et reste avec les Alouettes

Vernon Adams fils a finalement décidé de ne pas tenter sa chance dans la NFL. Quelques jours après avoir indiqué que c’est ce qu’il ferait, le quart-arrière et les Alouettes ont annoncé, jeudi matin, que leur union se poursuivrait.

Miguel Bujold

La Presse

« Après avoir profondément révisé et réfléchi à mes opportunités au sud de la frontière, j’en suis venu à la conclusion que mon cœur est à Montréal. Cela m’a aidé à penser plus à mon avenir, et j’ai choisi d’honorer mon contrat avec les Alouettes », a déclaré Adams fils dans un communiqué de presse de l’équipe.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vernon Adams

Le directeur général Danny Maciocia a également commenté la décision de son quart-arrière de ne pas se prévaloir de son droit de se retirer de son contrat avec l’organisation.

« Nous sommes satisfaits de la tournure des événements. Nous n’avons jamais douté de l’engagement de Vernon envers notre organisation, notre ville et nos partisans », a dit Maciocia.

Après avoir connu une bonne saison qui lui a valu d’être nommé le quart de l’équipe d’étoiles de la division Est en 2019, Adams fils a signé un contrat qui le gardera avec les Alouettes jusqu’en 2022 en janvier dernier.