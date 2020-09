PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Foxborough) Cam Newton est officiellement le nouveau quart partant des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Kyle Hightower

Associated Press

Une personne au courant de la situation a indiqué à l’Associated Press jeudi que la nouvelle a été annoncée lors d’une réunion d’équipe. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque les Patriots n’ont pas annoncé publiquement la décision.

Le Boston Globe a été le premier à rapporter la nouvelle.

La décision n’est pas étonnante. Newton, joueur par excellence de la NFL en 2015, a supplanté Jarrett Stidham et Brian Hoyer au cours du camp. Il succédera donc à Tom Brady, qui s’est prévalu de son autonomie pour signer un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Newton, qui a signé un contrat avec les Patriots en juillet après avoir été libéré par les Panthers de la Caroline, a aussi été nommé parmi les capitaines de l’équipe.

« Je ne tiens pas cette occasion pour acquis, a écrit Newton dans une publication Instagram. Je remercie l’organisation, mes coéquipiers et la ville. Merci. Plus besoin de regarder derrière. »

Les Patriots commenceront leur campagne le 13 septembre, quand ils accueilleront les Dolphins de Miami.

L’entraîneur-chef Bill Belichick avait été muet au cours du camp concernant ses intentions au poste de quart. Lundi, il avait finalement louangé Newton, en commentant son éthique de travail et sa progression au cours du dernier mois.

« Il est très, très compétitif sur le terrain. Il veut toujours être à son meilleur et faire encore mieux que les gars contre qui il est opposé, avait dit Belichick en entrevue sur les ondes de la radio SiriusXM. Tout le monde est compétitif, mais lui, il est à un autre niveau. À le voir aller, je dirais qu’il fait partie de l’élite. »

Les questions les plus importantes au sujet de Newton pendant le camp concernaient son état de santé. Il a disputé seulement deux matchs avec les Panthers la saison dernière, en raison d’une fracture à un pied qui a nécessité une opération. Il avait aussi été opéré à l’épaule qu’il utilise pour lancer le ballon avant la saison 2019.

Il n’a pas semblé incommodé physiquement pendant le camp et il était le quart le plus précis à l’entraînement.

Newton avait affirmé la semaine dernière qu’il était content de la progression du développement de la cohésion avec ses nouveaux coéquipiers et de voir que la perception extérieure à son sujet était en train de changer.

« Il y a des choses que beaucoup de gens ne savaient peut-être pas à mon sujet avant (de me joindre aux Patriots), avait dit Newton. Je veux m’assurer — pour moi et ma valeur dans cette équipe — d’être aussi disponible que possible pour cette équipe.

Peu importe ce que souhaite l’entraîneur, peu importe ce à quoi les joueurs s’attendent de moi et peu importe le moment, je suis prêt à le faire et à dépasser leurs attentes. »