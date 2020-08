NFL: deux légendes dans la même section

Non seulement Tom Brady et Drew Brees, les deux meneurs de l’histoire pour les verges et les touchés par la passe, sont-ils toujours actifs, mais en plus ils font maintenant partie de la même division. Voici la première de nos huit analyses de division à la veille de la nouvelle saison de la NFL, qui s’amorcera le 10 septembre.