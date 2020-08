Le demi de sûreté étoile Budda Baker a paraphé une prolongation de contrat de quatre saisons et 59 millions US avec les Cardinals de l’Arizona.

Associated Press

L’équipe a confirmé le pacte, mardi. L’agent de Baker, David Mulugheta, a précisé que de ce montant, 33,1 millions étaient garantis.

Le joueur de cinq pieds, 10 pouces et 195 livres a joué pour l’Université de Washington et a été repêché au deuxième tour en 2017. Il est rapidement devenu un pilier de la défensive des Cards, et il a mené la NFL à sa position la saison dernière avec 147 plaqués, dont 104 en solo.

Le contrat de recrue de Baker devait arriver à échéance après la prochaine saison.