(Washington) L’Association des arbitres de la NFL a conclu une entente avec la ligue pour la distribution d’équipements de protection et un programme qui permettra aux arbitres sur le terrain et en régie de se retirer de la prochaine campagne.

Associated Press

L’association a annoncé dimanche que le bureau des directeurs de la NFLRA a voté unanimement en faveur du plan. Ses membres pourront analyser l’entente lundi, lors d’une conférence téléphonique.

« Il n’y a rien de plus important que la santé et la sécurité de nos membres, a déclaré le directeur exécutif de la NFLRA, Scott Green, par voie de communiqué. Bien qu’il n’y ait pas de risque zéro pour nos arbitres, nous sommes satisfaits de plan concocté avec la ligue qui comptera plus d’avantages et de mesures de protection pendant cette saison unique. »

Les arbitres auront donc jusqu’à jeudi afin d’annoncer leurs intentions en vue de la saison 2020 de la NFL.

En vertu de cette entente, un arbitre qui se trouve sur le terrain ou en régie pourra volontairement se retirer de la prochaine campagne, recevoir un montant de 30 000 $, et reprendre le travail sans pénalité en 2021.

Un arbitre présent sur le terrain qui recevrait un diagnostic positif à la COVID-19 dans le cadre d’un match de la NFL serait admissible à son plein salaire, ses dépenses médicales seraient couvertes et il bénéficierait d’autres avantages pendant son absence. Un arbitre qui recevrait un diagnostic positif ou qui montrerait des symptômes de la COVID-19 alors qu’il est affecté à un match aurait ses dépenses médicales couvertes, sa chambre d’hôtel payée et ses coûts de transport pris en charge par la NFL.