(Tampa) Le demi-offensif LeSean McCoy, sélectionné à six reprises au Pro Bowl, a finalisé son entente d’un an avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Associated Press

Les Bucs ont ainsi ajouté un autre élément offensif pour seconder Tom Brady avec sa nouvelle équipe.

McCoy, âgé de 32 ans, a accepté les conditions de l’entente la semaine dernière et il entreprend sa 12e saison dans la NFL. Il a commencé 141 de ses 160 matchs en carrière, totalisant des gains au sol de 11 071 verges avec 73 touchés. Il a également capté 503 passes pour des gains de 3797 verges et 16 touchés avec les Eagles de Philadelphie, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City.

McCoy a dominé la ligue pour les gains au sol en 2013, assurant sa première de cinq sélections consécutives au Pro Bowl. Il a ajouté une conquête du Super Bowl avec les Chiefs la saison dernière, amassant 465 verges de gain et obtenant cinq touchés.

Brady, âgé de 43 ans, a accepté un contrat de deux ans au montant garanti de 50 millions US comme joueur autonome après avoir pris part au Super Bowl à neuf reprises — six victoires — en 20 saisons avec les Patriots.

Les Bucs ont également embauché la cible favorite du quart-arrière, Rob Gronkowski, à un groupe exceptionnel de receveurs. L’équipe a réaffirmé son engagement à aider Brady à connaître le succès en repêchant le bloqueur offensif Tristan Wirfs et en gardant trois membres importants de sa défensive.