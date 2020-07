Winnipeg a battu les candidatures de Calgary et Regina et servira de ville-pôle à la Ligue canadienne de football pour y accueillir une saison écourtée si le circuit Ambrosie et les joueurs parviennent à une entente.

Presse canadienne

La ligue a indiqué par communiqué que Winnipeg a « été provisoirement sélectionnée ». Une approbation finale de la part de la santé publique du Manitoba est requise pour officialiser le retour au jeu.

Le choix a été effectué par un comité composé des présidents des équipes de la LCF des marchés qui n’ont pas présenté de candidature pour accueillir une saison écourtée.