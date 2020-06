Dak Prescott accepte 31,4 millions des Cowboys

Dak Prescott prévoit être au camp d’entraînement des Cowboys de Dallas — s’il se met en branle — avec en poche le contrat d’une durée d’un an le plus lucratif dans l’histoire de l’équipe. Et il reste du temps au quart étoile pour conclure une entente à long terme.