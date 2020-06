Dak Prescott prévoit être au camp d’entraînement des Cowboys de Dallas — s’il se met en branle — avec en poche le contrat d’une durée d’un an le plus lucratif dans l’histoire de l’équipe. Et il reste du temps au quart étoile pour conclure une entente à long terme.

Stephen Hawkins

Associated Press

À titre de joueur de concession, lundi, Prescott a signé un pacte d’une valeur de 31,4 millions. L’entente survient à trois semaines de la date limite du 15 juillet pour parapher un contrat de plusieurs saisons.

En acceptant l’offre à titre de joueur de concession, Prescott est obligé de se rapporter à toutes les activités d’équipe, à défaut de quoi il pourrait écoper une amende. Alors qu’il était encore sans contrat, Prescott n’a pas participé au programme hors-saison virtuel de l’équipe.

Prescott a joué la dernière année de son contrat de recrue à un salaire de 2 millions. En 2016, il a été nommé la recrue offensive par excellence dans la NFL tout en menant les Cowboys au sommet du classement général de l’Association nationale. Il a gagné son premier match éliminatoire deux ans plus tard.

Il n’y a jamais eu de doute que Prescott était le quart de concession à Dallas. Le propriétaire Jerry Jones l’a maintes fois déclaré et les deux clans ont tenté depuis plus d’un an de s’entendre sur un contrat de plusieurs saisons.

Prescott a amorcé tous les matchs de sa carrière après avoir remplacé Tony Romo, qui était blessé, durant la saison 2016. Il a mené les Cowboys vers une séquence de 11 victoires, un record d’équipe, en saison régulière avant que les Cowboys ne perdent aux mains des Packers de Green Bay en deuxième ronde.

Les Cowboys ont raté les séries lors de la deuxième année de Prescott, durant laquelle le demi-offensif Ezekiel Elliott a été suspendu pendant six matchs. Avec son demi de retour dans l’alignement pour une saison complète en 2018, Prescott a mené les Cowboys vers un autre titre de la section Est de l’Association nationale. Ils ont battu les Seahawks de Seattle au premier tour des séries avant de s’incliner face aux Rams de Los Angeles au tour suivant.

PHOTO ROGER STEINMAN, ARCHIVES AP Ezekiel Elliott

Lors de sa saison recrue, Prescott occupait le troisième échelon dans la hiérarchie des quarts chez les Cowboys. Il a gravi un rang lorsque Kellen More a subi une blessure au camp d’entraînement, et est devenu le partant lorsque Romo s’est blessé au dos lors d’un match préparatoire. Romo n’a jamais retrouvé son poste.

Même si les Cowboys n’ont pas participé aux séries éliminatoires l’an dernier, Prescott a établi des sommets personnels en carrière avec des gains de 4902 verges par la passe et 30 touchés par la voie des airs.

Après une campagne en deçà des attentes, les Cowboys n’ont pas renouvelé le contrat de l’entraîneur-chef Jason Garrett. Ils ont embauché Mike McCarthy, qui a gagné un Super Bowl avec Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay il y a dix ans.