Kyle Shanahan et les 49 ers liés jusqu’en 2025

Les 49ers de San Francisco ont récompensé l’entraîneur-chef Kyle Shanahan en lui faisant signer un contrat de six ans, lundi, après qu’il eut mené la formation californienne au Super Bowl à sa troisième campagne à la barre de l’équipe.

Josh Dubow

Associated Press

Les 49ers ont décidé de remplacer les trois années qui restaient à écouler à son entente de six ans, paraphée en 2017, pour le garder sous contrat jusqu’en 2025. Le réseau ESPN a été le premier média à rapporter la nouvelle.

Les 49ers n’ont gagné que dix matchs pendant les deux premières campagnes de Shanahan à San Francisco avant de réaliser une percée en 2019. Ils ont complété la saison avec un dossier de 13-3 et ont terminé au premier rang dans l’Association nationale avant de participer au Super Bowl pour la première fois en sept ans. Ils ont gaspillé une avance de dix points au quatrième quart et ont perdu le match 31-20 face aux Chiefs de Kansas City.

Âgé de 40 ans, Shanahan a apporté une stabilité nécessaire aux 49ers, qui avaient eu trois entraîneurs-chefs en trois saisons avant son arrivée. Shanahan et le directeur général John Lynch ont bien travaillé ensemble et ont transformé l’équipe pour en faire l’une avec le plus de profondeur dans toute la ligue.

Fils de Mike Shanahan, ancien entraîneur-chef et deux fois vainqueur du Super Bowl, Kyle Shanahan est perçu comme étant l’un des meilleurs stratèges offensifs dans la NFL.

Les 49ers se sont classés au deuxième rang dans la ligue l’an dernier pour le nombre de points marqués, et au quatrième échelon pour les verges amassées.