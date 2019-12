Douze porte-couleurs des Ravens de Baltimore, incluant le quart Lamar Jackson, et sept joueurs des Saints de La Nouvelle-Orléans, dont l’ailier espacé Michael Thomas, ont été élus en vue du Pro Bowl, le match des étoiles de la Ligue nationale de football, le 26 janvier à Orlando.

Associated Press

Les Ravens ont égalé le record pour le plus grand nombre de joueurs sélectionnés, établi par les Dolphins de Miami en 1973.

Outre Jackson, qui n’en est qu’à sa deuxième saison dans la NFL, les Ravens seront représentés par l’ailier rapproché Mark Andrews, le spécialiste des longues remises Morgan Cox, les demis de coin Marcus Peters et Marlon Humphrey, le demi offensif Mark Ingram, le secondeur Matthew Judon, le centre arrière Patrick Ricard, le bloqueur Ronnie Stanley, le maraudeur Earl Thomas, le botteur de précision Justin Tucker et le garde Marshal Yanda.

« Cet honneur rejaillit sur mes coéquipiers et nos instructeurs, car sans eux, les succès que nous avons connus en tant qu’équipe n’auraient pas été possibles », a affirmé Jackson.

« Je suis également reconnaissant envers tous les partisans qui continuent de nous appuyer et qui ont contribué à rendre cette saison si spéciale. En fin de compte, c’est la victoire qui importe, et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que se réalise notre plus important objectif », a ajouté Jackson.

Trente des 32 équipes ont vu au moins un de leurs joueurs être choisis, les exceptions étant les Giants de New York et les Dolphins. Les joueurs élus dont l’équipe se sera qualifiée pour le Super Bowl, la semaine suivante, seront automatiquement exclus du Pro Bowl et remplacés.

Par ailleurs, 25 joueurs ont mérité une première sélection en carrière, dont trois recrues : l’ailier défensif Nick Bosa, des 49ers de San Francisco, de même que Mecole Hardman et Deonte Harris, deux spécialistes des retours de botté qui évoluent avec les Chiefs de Kansas City et les Saints, respectivement.

Les personnels d’entraîneurs proviendront des équipes qui auront subi la défaite lors des éliminatoires de sections et qui auront enregistré les meilleurs dossiers pendant la saison régulière.

Les deux autres quarts de l’équipe de l’Association américaine seront Patrick Mahomes, des Chiefs, et Deshaun Watson, des Texans de Houston. Ceux de l’Association nationale seront Drew Brees, des Saints, Aaron Rodgers, des Packers de Green Bay, et Russell Wilson, des Seahawks de Seattle.

La position d’ailier rapproché est celle qui, possiblement, réunit les joueurs les plus talentueux, avec Andrews, des Ravens, George Kittle, des 49ers de San Francisco, Zach Ertz, des Eagles de Philadelphie, et Travis Kelce, des Chiefs.

La liste des joueurs défensifs étoiles inclut Tre’Davious White, le demi de coin des Bills de Buffalo qui partage le premier rang dans la ligue avec Stephon Gilmore, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec six interceptions.

Shaquil Barrett, des Buccaneers de Tampa Bay, qui mène la NFL au chapitre des sacs du quart, a été nommé au sein de l’équipe de l’Association nationale, en compagnie d’Aaron Donald, des Rams de Los Angeles, et Richard Sherman, des 49ers, deux vétérans du Pro Bowl.

« D’avoir été élu au Pro Bowl est un rêve qui se réalise, a affirmé Barrett. C’est la meilleure façon de résumer le tout. Quand j’étais jeune, j’en rêvais. C’est un grand honneur et je ne peux espérer que d’autres suivront. »

Deux autres joueurs des Buccaneers, les ailiers espacés Mike Evans et Chris Godwin, ont aussi été sélectionnés.