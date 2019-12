Le Rouge et Noir embauche Paul LaPolice

(Ottawa) Le Rouge et Noir d’Ottawa a embauché Paul LaPolice pour qu’il devienne le deuxième entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe.

La Presse canadienne

LaPolice arrive à Ottawa en provenance des Blue Bombers de Winnipeg, où il agissait comme coordonnateur offensif pour les champions de la coupe Grey.

Âgé de 49 ans, LaPolice s’est entendu sur les modalités d’un contrat de trois saisons avec le Rouge et Noir.

Originaire du New Hampshire, LaPolice a occupé plusieurs rôles avec les Argonauts de Toronto, les Tiger-Cats de Hamilton et les Roughriders de la Saskatchewan.

Il a été l’entraîneur-chef des Blue Bombers de 2010 à 2012, avec qui il a maintenu une fiche de 16-28. Il s’est incliné en finale de la Coupe Grey, en 2011, et il a été congédié en 2012, après que son équipe eut amorcé la campagne avec un dossier de 2-6.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Dominique Davis (4) du Rouge et Noir d’Ottawa

LaPolice remplace Rick Campbell en tant qu’entraîneur-chef du Rouge et Noir. La formation d’Ottawa et Campbell avait mutuellement décidé de mettre fin à leur association à la suite d’une saison de 3-15.

Campbell, qui vient récemment d’être nommé entraîneur-chef des Lions de la Colombie-Britannique, a dirigé le Rouge et Noir pendant six saisons. Il a guidé l’équipe vers trois finales de la Coupe Grey et il a soulevé le précieux trophée une fois, en 2016.