(Arlington) John Brown est devenu le premier receveur des Bills de Buffalo à lancer une passe de touché, immédiatement après que le quart Josh Allen eut transformé en premier jeu un échappé lors d’une tentative de quatrième essai, dans une victoire de 26-15 contre les Cowboys de Dallas dans l’un des trois matchs au calendrier du jeudi de l’Action de grâce.

Schuyler Dixon

Associated Press

Allen a lui-même marqué un touché et a complété une passe pour un autre majeur à Cole Beasley, qui a amassé 110 verges par la voie des airs lors de son premier match contre son ancienne équipe, après sept saisons avec les Cowboys.

Les Bills (9-3) ont inscrit une première victoire depuis 1975 le jour de l’Action de grâce, à leur premier match durant cette journée fériée en 25 ans.

Les Cowboys (6-6) ont trébuché après avoir inscrit un touché à leur première série à l’attaque, donnant ainsi une chance aux Eagles de Philadelphie de les rattraper au premier rang du classement de la section Est de l’Association nationale.

Les Eagles rendront visite aux Dolphins de Miami dimanche après-midi.

La piètre prestation des Cowboys, victimes d’une sixième défaite en neuf rencontres, est survenue quatre jours après que le propriétaire Jerry Jones eut critiqué le personnel d’entraîneurs après une défaite à la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

Allen a lancé 29 passes et en a complété 19 pour des gains de 231 verges et un taux d’efficacité de 120,7 — le meilleur de sa carrière — et les Bills ont signé un troisième gain consécutif pour solidifier leur emprise sur l’une des deux places réservées aux équipes repêchées dans l’Association américaine.

Au deuxième quart, avec un score de 7-7, Allen a récupéré le ballon qu’il n’avait pas pu maîtriser lors de la remise de son centre, lors d’un quatrième essai et une verge à franchir. Après avoir brandi le ballon au-dessus de la ligne de premier essai imaginaire, Allen a réussi à faire quelques pas vers l’avant pour un gain de 3 verges, à la ligne de 28 des Cowboys.

Sur le jeu suivant, Brown s’est vu remettre le ballon sur un double jeu renversé et a lobé une passe vers le demi Devin Singletary, laissé complètement seul près de la zone des buts, pour un touché et une avance de 13-7.

Cette fois-ci, les Cowboys ne pouvaient invoquer les mauvaises conditions météorologiques pour justifier leur difficile performance à l’attaque, après avoir affronté le vent et la pluie lors de leur match contre les Patriots. Le quart Dak Prescott a été victime d’une interception et d’un échappé, et en a eu un autre lors d’un quatrième essai pendant une séquence de 50 minutes durant laquelle les Cowboys ont été déclassés 26-0 au tableau indicateur.

Le demi offensif Ezekiel Elliott a accumulé 54 verges au sol et 20 de plus par la passe pendant les neuf premières minutes du match. Il a toutefois été peu productif par la suite et il a complété sa journée de travail avec 71 verges par la course et 66 par la voie des airs.

Une semaine après avoir été la cible de critiques pour avoir tenté un placement tard lors du match contre les Patriots, l’entraîneur-chef Jason Garrett a tenté de convertir un quatrième essai de la ligne de 6 verges des Bills, tard au troisième quart. Toutefois, la passe de Prescott vers Elliott s’est arrêtée à court du demi des Cowboys.