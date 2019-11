Les porte-couleurs des Alouettes de Montréal Henoc Muamba et Jake Wieneke font partie des finalistes aux prix d’excellence de la Ligue canadienne de football.

La Presse canadienne

Muamba et Wieneke ont respectivement été nommés joueur canadien par excellence et recrue par excellence de l’Association Est, jeudi.

Joueur par excellence des Alouettes en 2018, Muamba est en lice contre un autre secondeur, Cameron Judge, des Roughriders de la Saskatchewan. Muamba a aussi été nommé joueur défensif par excellence des Alouettes cette saison, mais c’est l’excellent secondeur des Tiger-Cats de Hamilton Simoni Lawrence qui a été retenu dans l’Est.

Lawrence fait face au joueur de ligne défensive des Blue Bombers de Winnipeg Willie Jefferson.

Âgé de 30 ans, Muamba a terminé au deuxième rang de la LCF avec 93 plaqués défensifs, un total qui lui a valu le septième rang de tous les temps dans l’histoire des Alouettes en une saison. Le meneur au sein de l’unité défensive montréalaise, autant sur le terrain que dans le vestiaire, a de plus réussi un sac et provoqué deux échappés, en a recouvré un, en plus de rabattre trois passes.

Quant à Wieneke, le receveur fait face au secondeur des Stampeders de Calgary Nate Holley.

Wieneke a capté huit passes de touché, un sommet chez les Alouettes et bon pour le cinquième rang dans la LCF cette saison. Le footballeur de 25 ans a capté 41 passes pour des gains de 569 verges au total, ce qui lui a conféré le quatrième rang chez les Alouettes.

Ce sont le quart des Roughriders Cody Fajardo et le receveur et spécialiste des retours de bottés des Tiger-Cats Brandon Banks qui sont en lice pour le titre de joueur par excellence de la LCF pour la saison 2019.

Stanley Bryant (Blue Bombers) et Chris Van Zeyl (Tiger-Cats) sont les finalistes au titre de joueur de ligne offensive par excellence. Mike Miller (Winnipeg) et Frankie Williams (Hamilton) sont quant à eux en lice au sein des unités spéciales.

Finalement, Craig Dickenson (Roughriders) et Orlondo Steinhauer (Tiger-Cats) sont les finalistes au titre d’entraîneur par excellence.

Le gala de la LCF sera présenté le jeudi 21 novembre, dans le cadre des activités de la Coupe Grey.