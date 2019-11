(Toronto) Le secondeur D.J. Lalama des Alouettes de Montréal, qui s’est mis en évidence lors d’un gain de 42-32 contre le Rouge et Noir d’Ottawa dimanche, fait partie du trio de joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football. Le demi offensif Cameron Marshall des Tiger-Cats de Hamilton et le joueur de ligne défensive A.C. Leonard des Roughriders de la Saskatchewan l’accompagnent au tableau d’honneur.

La Presse canadienne

Lalalma a réalisé 11 plaqués, un sommet personnel, et a réussi son premier sac en carrière, plaquant le quart-arrière Dominique Davis pour une perte de huit verges au deuxième quart.

Marshall a totalisé des gains de 109 verges en 18 courses et inscrit deux touchés en plus de capter trois passes pour des gains de 24 verges, samedi. Il a ainsi aidé les Tiger-Cats à vaincre les Argonauts de Toronto 21-18.

Enfin, Leonard a réussi six plaqués défensifs, dont trois plaqués pour des pertes et deux sacs, provoqué un échappé et recouvré un ballon perdu lorsque les Roughriders ont triomphé 23-13 des Eskimos d’Edmonton, s’assurant ainsi le premier rang de la section Ouest.