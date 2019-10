PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Jay Gruden a été congédié de son poste d’entraîneur-chef des Redskins de Washington après que son club ait entamé la saison avec une fiche de 0-5.

Associated Press

Gruden venait d’entamer sa sixième saison à la barre de l’équipe, qui n’a participé aux éliminatoires qu’une seule fois pendant sa présence.

Les Redskins ont annoncé leur décision lundi. Une source au fait de la décision a indiqué que l’entraîneur de la ligne offensive, Bill Callahan, prendra les rênes de l’équipe sur une base intérimaire. Cette personne a cependant requis l’anonymat puisque l’organisation n’a toujours pas confirmé l’information.

Le propriétaire Daniel Snyder et le président de l’équipe Bruce Allen ont informé Gruden de leur décision lundi matin, au lendemain d’une cuisante défaite de 33-7 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Allen doit participer à une conférence de presse lundi après-midi.

« L’équipe n’a de toute évidence pas répondu aux attentes, après les cinq premiers matchs en 2019, et nous partageons tous cette responsabilité, pouvait-on lire dans le communiqué de l’équipe. À compter de maintenant, nous ferons tout en notre pouvoir en tant qu’organisation afin de la relancer et d’offrir aux partisans des Redskins et à leurs ex-joueurs un club qui les rendra fiers. »

Après la défaite à domicile contre les Patriots, Gruden a été interrogé sur sa relation avec les Redskins.

« Personne ne m’a rien dit, je ne suis pas préoccupé. Je vais attendre et voir ce qui arrivera, a mentionné Gruden, dont le contrat était valide jusqu’à la saison prochaine. Si ma carte d’accès est encore valide lundi, alors je continuerai de travailler. »

Gruden avait été embauché par les Redskins afin de permettre à Robert Griffin III de devenir un quart étoile dans la NFL, mais la relation entre eux s’est rapidement envenimée.

Certes, Gruden a connu un certain succès en appelant des jeux audacieux en attaque chez les Redskins — son domaine d’expertise —, mais il n’a jamais été en mesure de s’adapter aux autres aspects du jeu.

Même s’il s’agissait de sa première expérience en tant qu’entraîneur-chef de la NFL, et même s’il n’a jamais gagné plus de neuf matchs au cours d’une même saison, Gruden est parvenu à demeurer dans le giron de l’équipe plus longtemps qui quiconque depuis que Snyder est devenu le propriétaire des Redskins.

Gruden n’a connu que deux saisons supérieures à ,500 — 9-7 en 2015, puis 8-7-1 en 2016 — et il a permis aux Redskins de participer à un seul match éliminatoire, une défaite. L’équipe a présenté un dossier de 7-9 à chacune de ses deux dernières campagnes, relançant le moulin à rumeurs quant à un éventuel congédiement.

Et celles-ci se sont intensifiées à la suite de leur pitoyable début de saison en 2019, menant à son congédiement.