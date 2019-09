Les Carabins ont eu le dernier mot face au Rouge et Or

Vainqueurs 23-18 hier au CEPSUM, les Carabins de l'Université de Montréal ont battu le Rouge et Or de Laval à son propre jeu, mettant ainsi fin à une série de cinq défaites consécutives contre leurs grands rivaux.

On avait parlé toute la semaine de l'excellente attaque au sol des visiteurs, mais c'est celle des Carabins qui a fait la différence. Une longue séquence de 10 jeux au début du dernier quart, ponctuée par une faufilade d'une verge du quart Dimitri Morand, a permis de franchir 64 verges et de marquer le touché décisif.

Le demi Ryth-Jean Giraud, qui a accumulé des gains de 138 verges en 21 courses, a souligné : « On a travaillé vraiment fort, sur l'exécution, mais aussi sur nos plans de match. Les entraîneurs nous ont beaucoup aidés et nous avons progressé à chaque match. Aujourd'hui, je pense qu'on était prêts pour les affronter. » Les Carabins menaient 16-12 à la mi-temps, mais ils ont choisi de jouer contre le vent au troisième quart et ont vu leurs adversaires en profiter pour reprendre les devants à la faveur de trois touchés de sûreté.

« J'espérais qu'on puisse quand même gagner quelques premiers jeux en attaque, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons donc dû leur céder les devants, en espérant pouvoir nous reprendre au quatrième quart, et les choses ont bien tourné. »



– L'entraîneur-chef Danny Maciocia

Si l'attaque au sol des Carabins s'est mise en marche, il y a encore du travail au niveau de la passe. Morand n'a complété que huit passes en 20 tentatives, pour seulement 34 verges de gains. Le quart montréalais a toutefois évité les erreurs, ce que n'a pu faire son vis-à-vis Samuel Chénard.

Pratiquement impeccable depuis le début de la saison, le quart du Rouge et Or a lancé trois interceptions, dont deux qui ont permis aux Carabins de prendre les devants au début du deuxième quart.

Jean-Sébastien Bélisle s'est d'abord interposé devant une passe de son ancien coéquipier au football collégial pour ramener le ballon sur une distance de 60 verges jusqu'à la zone des buts. « On savait qu'on aurait des chances, a-t-il expliqué. Les gars ont mis beaucoup de pression sur [Chénard] et quand on réussit ce genre de jeu le long des lignes de côté, il n'y a pas d'excuse pour ne pas marquer de touché ! »

Sur la série suivante, Samuel Rossi a réussi sa deuxième interception en deux matchs et il a encore effectué une passe latérale à son coéquipier Redha Kramdi. L'attaque des Carabins a repris le ballon à la ligne de 24 du Rouge et Or et, quatre jeux plus tard, Dimitri Morand a réussi une passe de touché d'une verge à Ryth-Jean Giraud.

« On savait qu'on devait les arrêter au sol, les obliger à passer le ballon, a souligné Maciocia. Nous avons vraiment une bonne défense, je pense que les gens vont maintenant le réaliser un peu plus. Nous sommes opportunistes, on déguise bien nos couvertures et c'est important, surtout contre une équipe de la qualité du Rouge et Or. »

Du côté des visiteurs, l'entraîneur-chef Glen Constantin a reconnu : « Montréal avait rempli la boîte en défense afin de nous forcer à tenter plus de passes. Pour Samuel [Chénard], c'était son baptême au CEPSUM, devant l'une des meilleures défenses au Canada et dans une atmosphère très hostile. Ç'a été plus difficile, mais il a quand même joué un bon match. » Le Rouge et Or avait fait fi de la foule en début de match pour vite prendre un avantage de 5-0, avec un placement de 28 verges de David Côté et un touché de sûreté. Après avoir vu leurs adversaires reprendre l'avantage avec le vent dans le dos, les visiteurs sont restés dans le match en fin de première demie. Deux pénalités contre la défense des Carabins ont amené les visiteurs à la porte des buts et Chénard a réussi une passe de touché de six verges à Antoine Dansereau-Leclerc.

Les Carabins seront inactifs le week-end prochain, une pause opportune après une telle victoire. Le joueur de ligne Benoît Marion, auteur de deux sacs, a d'ailleurs souligné : « On avait beaucoup parlé d'eux cette semaine, comme si nous n'existions pas. On a beaucoup de respect pour eux, mais on a une très bonne équipe et on a pris ça comme un défi. Je pense qu'on a montré [hier] qu'on pouvait jouer avec eux et qu'on pouvait le faire en s'imposant. »

Sherbrooke, à la toute fin !

Vendredi soir, le Vert & Or de Sherbrooke a dû attendre les dernières secondes du match pour enlever une victoire de 16-14 contre McGill. C'est un touché de Zachary Cloutier, le seul du match, sur une course d'une verge, qui a fait la différence. La défense de McGill a gâché une excellente performance en écopant de plusieurs pénalités pendant la dernière série offensive de ses rivaux. Les deux équipes ont d'ailleurs totalisé pas moins de 379 verges de pénalités, ce qui n'est guère sérieux.