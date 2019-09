Il n'en manque pas gros pour que les Alouettes puissent intégrer le groupe des meilleures équipes de la LCF. Mais comme leur défaite de 27-25 aux mains des Roughriders de la Saskatchewan, hier soir à Regina, l'a démontré, ils ont encore des choses à corriger avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

Ce premier revers en quatre matchs de la troupe de Khari Jones peut s'expliquer de plusieurs façons. Il y a notamment eu deux jeux cruciaux survenus au milieu du quatrième quart, alors que c'était l'égalité 18-18.

Quan Bray a d'abord laissé échapper une passe parfaite de Vernon Adams fils, qui aurait pu aboutir à un touché. Puis, quelques instants plus tard, Martin Bédard a fait une mauvaise remise du ballon à Boris Bede, qui n'a pas eu le temps de faire son botté de dégagement. Bede a été plaqué profondément dans son territoire, les Roughriders ont pris possession du ballon et William Powell a marqué un touché deux jeux plus tard.

Mais au final, c'est peut-être le manque d'« opportunisme » des Alouettes en première demie qui leur aura coûté la victoire. Adams fils et l'attaque ont eu de bonnes séries, mais ils ont dû se contenter de trois placements de Bede.

En inscrivant plus de points durant les 30 premières minutes, les Als auraient pu écrire une histoire fort différente. Il y a d'ailleurs eu plusieurs similitudes entre la partie d'hier et la défaite du 2 août contre le Rouge et Noir d'Ottawa : les Moineaux ont été incapables de passer le K.-O. même s'ils ont nettement mieux joué en première demie, et des erreurs des unités spéciales ont directement ou indirectement coûté des touchés.

Les Alouettes trouvent toujours le moyen de se compliquer la tâche.





Même s'ils l'ont emporté, ils ont laissé filer une avance à Calgary. Ils ont permis aux Argonauts de Toronto de se donner un bon coussin tôt dans le match à Moncton. Les Lions de la Colombie-Britannique sont restés dans le coup beaucoup trop longtemps la semaine dernière, et il y a bien sûr eu la défaite d'hier et celle du 2 août.

Lorsque l'équipe de Khari Jones aura appris à rester bien concentrée durant les 60 minutes de jeu et qu'elle sera capable d'assommer l'adversaire, elle sera très difficile à vaincre.

Problème réglé

Six ans après le dernier match d'Anthony Calvillo, le problème de quart-arrière des Alouettes est enfin réglé. Vernon Adams continue de gagner en confiance et en assurance, et il semble de plus en plus à l'aise dans son rôle de meneur de ses coéquipiers. C'est sans parler d'une meilleure lecture du jeu.

Après le touché de Powell, Adams a répondu avec sa plus belle séquence du match, complétant 4 passes, dont une de 27 verges pour un touché d'Eugene Lewis. Après le converti d'un point de Bede, les Als menaient 25-24. Mais le botteur des Riders, Brett Lauther, a réussi le botté victorieux de 39 verges dans la dernière minute de jeu, lui qui avait raté un placement et un converti plus tôt dans le match.

Adams a complété 22 de ses 36 passes pour 344 verges de gains et un touché. Contre une tertiaire qui peut compter sur quelques très bons joueurs, dont Ed Gainey et Loucheiz Purifoy, il a fait du très bon boulot.

Les statistiques d'Adams auraient été meilleures, n'eût été les deux passes qu'a laissé échapper Bray, qui a connu un match difficile. Lewis en a également échappé une tôt dans la soirée, mais a été le meilleur receveur des siens avec 8 attrapés pour 130 verges. DeVier Posey et Bray ont récolté 73 verges chacun, tandis que William Stanback a obtenu 57 verges en 12 courses.

La ligne offensive des Alouettes a souvent donné le temps nécessaire à Adams fils pour qu'il puisse tenter de longues passes, mais a également été pénalisée à quelques reprises. La bruyante foule du stade Mosaic a à l'évidence ennuyé l'attaque montréalaise. Il faudra y voir.

Inconstantes unités spéciales

La défense de Bob Slowik n'est pas parvenue à fermer les livres au quatrième quart, mais n'a pas joué un mauvais match. Aucun receveur des Roughriders n'a capté plus de 4 passes et Cody Fajardo a fini la rencontre avec 254 verges. Powell a toutefois connu plus de succès en totalisant 124 verges d'attaque (94 au sol et 30 par la passe).

À l'heure actuelle, on ne risque pas trop de se tromper en disant que les unités spéciales forment la moins forte des trois unités des Alouettes. Bede a été très bon, hier, mais la mauvaise remise de Bédard s'est avérée fort coûteuse. En l'absence de Shakeir Ryan, blessé à un ischiojambier, trois joueurs ont retourné des bottés (Bray, Shaquille Murray-Lawrence et Greg Reid) avec plus ou moins de succès.

Puisque les Tiger-Cats de Hamilton avaient perdu contre les Stampeders à Calgary hier après-midi, les Alouettes ont raté une belle occasion de s'approcher du premier rang de la division Est. L'écart entre les deux équipes demeure plutôt à six points, alors que les Als ont un match en main.

Les Alouettes peuvent encore espérer remporter le titre de leur division. À tout le moins, les probabilités qu'ils disputent un match éliminatoire à Montréal en novembre sont excellentes. D'ici là, ils auront approximativement deux mois afin d'apprendre à finir le travail lorsque l'adversaire est dans les câbles.