LeSean McCoy a passé ses six premières saisons avec les Eagles de Philadelphie avant de poursuivre sa carrière pendant quatre ans avec les Bills de Buffalo.

Les Chiefs offrent un contrat d’un an à LeSean McCoy

Les Chiefs de Kansas City auraient conclu une entente d’une saison d’une valeur de 4 millions avec le demi-offensif LeSean McCoy, a révélé une personne au fait de la situation à l’Associated Press dimanche.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque McCoy doit encore se soumettre à un examen médical. Celui-ci pourrait avoir lieu dimanche, ce qui signifie que McCoy disposerait vraisemblablement d’une semaine afin de se familiariser avec le système de l’entraîneur-chef Andy Reid. Les Chiefs affronteront les Jaguars de Jacksonville le week-end prochain, en lever de rideau de la saison de la NFL.

McCoy sera le demi-offensif réserviste, derrière Damien Williams.

Le vétéran âgé de 31 ans a passé ses six premières saisons avec les Eagles de Philadelphie, dont quatre sous l’égide de Reid, avant de poursuivre sa carrière pendant quatre ans avec les Bills de Buffalo. McCoy, qui a participé au Pro Bowl à six reprises au fil de sa carrière, a été libéré par les Bills samedi. Il a amassé 514 verges de gains et inscrit trois touchés la saison dernière.