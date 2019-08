 Les Alouettes perdent un match interrompu par la pluie, une première 

Alors qu'il restait 2:41 à écouler au troisième quart, les officiels de la LCF ont interrompu la rencontre en raison d'éclairs. Quelques instants plus tard, une forte pluie s'abattait sur le stade Percival-Molson.

À 22 h 13, après une interruption de plus de 60 minutes, la ligue a décidé de mettre fin à la partie. Le résultat a été jugé final parce que le match avait dépassé la mi-chemin du troisième quart.

Dans un communiqué, la Ligue canadienne de football a expliqué que la décision de mettre fin au match a été prise en tenant compte du protocole élaboré conjointement par la LCF et par le conseil de gestion, composé de présidents de club, pour faire face aux situations où, pendant un match, la sécurité des joueurs, des officiels et des partisans peut être affectée par de mauvaises conditions météorologiques.

Le protocole, élaboré puis ajouté à la convention collective de la LCF et de l'AJLCF le printemps dernier, stipule que s'il y a un arrêt de jeu supérieur à 60 minutes une fois que le match est devenu officiel à la mi-chemin du troisième quart, le match sera considéré comme terminé et le pointage comme final. Deux points sont alors attribués à l'équipe ayant l'avance et, en cas d'égalité lors de l'arrêt de jeu, chaque équipe recevra un point.

Ainsi, pour une première fois dans l'histoire du circuit canadien, un match a été interrompu et il n'a pas été repris ni recommencé. Le 1er décembre 1962, lors de la finale de la Coupe Grey (le fameux « Fog Bowl »), la ligue avait interrompu le duel entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats de Hamilton, à Toronto, mais la partie s'était terminée le lendemain.

L'issue finale est d'autant plus décevante pour les Alouettes (3-5), qui ont subi un deuxième revers de suite. Du côté des Roughriders (5-3), ils n'ont pas perdu à leurs quatre dernières sorties.

La troupe de Khari Jones reprendra l'action samedi prochain, lorsqu'elle rendra visite aux Stampeders de Calgary au stade McMahon.