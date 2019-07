 Alouettes: «Les frères Lenkov n'ont aucun plan», selon Éric Lapointe 

Alors que tout indique que les frères Jeffrey et Peter Lenkov semblent sur le point d'acquérir les Alouettes de Montréal, l'ex-footballeur Éric Lapointe ne s'explique pas l'enthousiasme de la Ligue canadienne devant ce groupe d'acheteurs potentiels.

PHOTO HUGH WILLIAMS, ATTORNEY AT LAW MAGAZINE

Jeffrey Lenkov, originaire de Laval, est un avocat spécialisé en litige et s'est spécialisé dans le droit du divertissement et du sport au sein du cabinet Manning & Kass.

Peter Lenkov, âgé de 55 ans et originaire de Laval, est producteur et scénariste à Hollywood.

La Presse a publié hier une entrevue avec Jeffrey Lenkov dans laquelle l'avocat établi à Los Angeles expliquait que les Alouettes étaient une partie intégrante de ses souvenirs d'enfance à Laval. Selon lui, il a toujours continué à suivre les activités des Oiseaux, à l'instar de son frère Peter, producteur et scénariste à Hollywood. Le duo pilote aujourd'hui un groupe impliqué dans des discussions exclusives avec la Ligue canadienne de football (LCF) pour mettre la main sur le club montréalais.

Conversation tendue

M. Lenkov a assuré à La Presse qu'il s'était entouré de « personnes expérimentées qui savent comment opérer une franchise sportive », mais n'a pas précisé quelle stratégie il comptait adopter pour renflouer les coffres d'une équipe abandonnée par bien des partisans.

Au début du mois de juin, une conversation téléphonique avec les Lenkov a toutefois laissé Éric Lapointe sans voix.

« On s'est parlé jusqu'à 1 h du matin avec une firme d'investissement, on était deux sur l'appel de mon côté, on essayait de les faire parler de leur plan, mais ils n'avaient rien... Quand je dis pas de plan, c'est zéro plan », lance l'ancien demi offensif.