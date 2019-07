Vernon Adams fils parmi les joueurs de la semaine

Après le demi à l'attaque William Stanback, il s'agit cette fois du quart-arrière Vernon Adams fils.

Adams a été nommé deuxième joueur de la semaine derrière Brandon Banks à la suite de la meilleure performance de sa jeune carrière, qui a permis aux Alouettes de récolter un deuxième gain consécutif, 36-19 contre le Rouge et Noir d'Ottawa.

Le jeune quart de 26 ans a complété 23 de ses 30 passes pour des gains de 327 verges en plus de décocher deux passes de touché. Il a également récolté 41 verges au sol en sept courses, en plus d'ajouter deux majeurs. Depuis le début de la saison, l'athlète de Pasadena, en Californie, a complété 58 de ses 89 tentatives de passes pour des gains de 836 verges en plus de franchir la zone des buts en quatre occasions. Au sol, il a obtenu 155 verges en 26 courses en trois touchés.

Adams a une fiche de 5-2 comme partant en carrière dans la LCF et une fiche de 2-1 en 2019.

Banks, receveur des Tiger-Cats de Hamilton, a réussi trois touchés pour aider les siens à venir à bout des Stampeders de Calgary 30-23. Au total, il a capté neuf passes pour 86 verges et deux touchés, en plus d'effectuer un retour de placement raté de 115 verges pour un autre majeur.

Le demi offensif des Blue Bombers de Winnipeg Andrew Harris est l'autre joueur récompensé pour la cinquième semaine d'activités dans la LCF. Il a récolté 123 verges combinées et a marqué un touché pour permettre à Winnipeg de porter sa fiche à 4-0 grâce à un gain de 48-21 face aux Argonauts de Toronto.

Harris a porté le ballon 14 fois pour 116 verges (soit une moyenne de 8,3 verges par course) et capté cinq passes pour sept verges et un touché.

Finalement, le centre-arrière des Bombers Mike Miller a été élu choix des partisans pour la semaine 4.

Faubert-Lussier de retour

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé avoir réembauché le receveur Félix Faubert-Lussier, ainsi que le joueur de ligne défensive Fabion Foote. Ces derniers étaient avec la formation montréalaise lors des trois premiers matchs de la saison, mais avaient été libérés par le directeur général déchu Kavis Reed la semaine dernière. La nouvelle direction des Alouettes a donc décidé de rapidement renverser cette dernière décision football de Reed.

Les Alouettes ont également annoncé qu'ils ont ont ajouté le joueur de ligne à l'attaque Kenndy Estelle à l'équipe d'entraînement et libéré le receveur Stephen Adekolu ainsi que le demi défensif Lekan Idowu.