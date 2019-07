LCF: William Stanback parmi les joueurs de la semaine

Le demi offensif William Stanback des Alouettes de Montréal a joué un rôle de premier plan lors du gain de 36-29 contre les Tiger-Cats de Hamilton, jeudi dernier, et cela lui a valu une mention parmi les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football.

Le demi défensif Tre Roberson des Stampeders de Calgary et le spécialiste des unités spéciales Mike Miller des Blue Bombers de Winnipeg figurent également au tableau d'honneur.

Stanback a totalisé des gains de 249 verges et inscrit trois touchés, un sommet personnel. L'ancien de l'Université Virginia Union a porté le ballon 22 fois pour 203 verges (une moyenne de 9,2 verges par course) et il a aussi amassé 46 verges sur des réceptions.

Après quatre semaines d'activités dans la LCF, Stanback occupe le premier rang de la ligue pour les gains au sol avec 357 et pour les touchés au sol avec quatre.

Roberson a offert une performance de deux plaqués défensifs et de deux interceptions, dont une de 48 verges pour un touché, aidant son équipe à triompher 37-10 des Roughriders de la Saskatchewan, samedi.

Enfin, Miller a réussi sept plaqués au sein des unités spéciales lors de la victoire de 29-14 des Blue Bombers aux dépens du Rouge et Noir d'Ottawa. Il a aussi capté une passe de 14 verges.