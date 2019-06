Alouettes: «On devra être bien meilleurs»

Miguel Bujold

Bob Slowik occupe l'un des emplois les plus difficiles de la Ligue canadienne de football (LCF), et il a pu le constater dès son initiation au football canadien, il y a deux semaines. Connaître beaucoup de succès à titre de coordonnateur défensif dans la LCF est pratiquement une utopie en raison des règlements et des dimensions du terrain, qui favorisent tous l'attaque.

À son baptême au football à trois essais, Slowik a vu Trevor Harris tronçonner son unité, qui a accordé 608 verges, dont 447 par la passe. Harris a lancé 41 fois sans être victime d'un seul sac, surtout grâce à la vitesse avec laquelle il s'est défait du ballon. « C'était très rapide, très fascinant. Le plus gros ajustement pour moi a été le peu de temps entre les séries. Si on doit apporter des ajustements entre elles, on doit le faire très rapidement. C'est quelque chose que je devrai apprendre à faire et améliorer. On devra être bien meilleurs [demain soir à Hamilton] », a analysé Slowik, hier après-midi. L'incapacité des Alouettes à exercer de la pression sur Harris n'a par ailleurs rien fait pour effacer les doutes au sujet de leur ligne défensive. John Bowman est en fin de carrière ; les plaqueurs Ryan Brown et Woody Baron sont encore un peu verts ; et il n'y a aucun joueur établi qui peut occuper l'autre poste d'ailier défensif. Slowik devra-t-il s'en remettre au blitz plus souvent afin de perturber le rythme des quarts-arrières ? « On espère ne pas avoir à le faire trop souvent. C'est bien lorsqu'on peut se rendre au quart-arrière et le frapper, mais quand le blitz ne fonctionne pas, on s'expose à de très longs jeux. Il faut donc l'utiliser avec parcimonie et aux bons moments. »

« Les quarts se défont du ballon si vite qu'il est souvent difficile de réussir des sacs. Mais on doit à tout le moins défaire la poche protectrice. » - Bob Slowik