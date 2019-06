 Laurent Duvernay-Tardif fait chevalier de l'Ordre national du Québec 

Miguel Bujold

La Presse La Presse Suivre @MiguelBujold Laurent Duvernay-Tardif a encore vécu une journée bien remplie, hier. Le jour même où avait lieu la deuxième édition du tournoi de golf annuel de sa fondation, Duvernay-Tardif a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec.

« Je suis vraiment honoré. Je pense que de recevoir cette distinction-là à mon âge [28 ans], c'est vraiment un privilège, d'autant que ma famille a évolué en politique. Mon grand-père [Guy Tardif] a été ministre des Transports dans le cabinet de René Lévesque. C'est une instance que je respecte beaucoup », a commenté Duvernay-Tardif avant le début du tournoi qui avait lieu au Club de golf Islesmere, à Laval. La date du tournoi annuel avait déjà été arrêtée lorsque Duvernay-Tardif a appris qu'il serait fait chevalier. « C'était vraiment important que je sois ici aujourd'hui, car c'est l'évènement le plus important de la fondation. On a essayé de tout faire fonctionner, mais ça n'a malheureusement pas été possible. Mais je pense que ce n'est que partie remise puisqu'on m'a invité à aller recevoir mon prix l'année prochaine. » Diverses personnalités publiques ont participé au tournoi d'hier, dont Louis Morissette, Stéphane Rousseau, Alexandre Despatie, Marie-Philip Poulin, Benoît Huot, Jean-René Dufort, Patrice Bernier et Matthieu Proulx. Les fonds recueillis serviront à faire avancer la cause qui tient tant à coeur au joueur des Chiefs de Kansas City : favoriser l'activité physique et artistique chez les enfants québécois. Duvernay-Tardif estime d'ailleurs que c'est d'abord et avant tout pour son travail et son implication avec sa fondation qu'il a été fait chevalier de l'Ordre national.

« Ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Je ne pense pas avoir reçu cet honneur en raison de ma carrière en médecine ou au football. Je pense que c'est beaucoup pour ce qui s'en vient, c'est comme ça que je le vois. » - Laurent Duvernay-Tardif

« C'est extrêmement stimulant. C'est un peu comme recevoir une tape d'encouragement dans le dos pour nous dire que ce que l'on fait est important. On veut continuer d'avoir cet [effet-là] sur les jeunes et d'accroître notre rayon d'action pour avoir le plus grand impact possible. » Dans des parcs de Montréal Grâce à son programme « Bougez avec LDT », la fondation de Duvernay-Tardif est déjà entrée en contact avec quelque 2000 jeunes jusqu'à maintenant. Ce nombre augmentera nettement au cours de l'été. « On a un partenariat avec la Ville de Montréal et on va implanter huit semaines de camps dans des parcs de Montréal pour faire des activités physiques avec les jeunes », a annoncé Duvernay-Tardif. « On va passer deux semaines par arrondissement dans des quartiers défavorisés de la ville et ça touchera environ 3500 jeunes. En janvier prochain, on devrait pouvoir faire l'annonce de l'arrivée d'un lieu fixe, où l'on pourra accueillir des enfants. On pourra ainsi favoriser leur cheminement en les voyant plusieurs fois durant l'année scolaire », explique l'homme-orchestre numéro un du Québec.

« J'adore jouer au football et je veux être un médecin très compétent au Québec. Cela dit, je suis conscient que ma carrière ne sera pas seulement ça. Je veux être en mesure d'offrir aux jeunes le cadre que j'ai moi-même reçu dans mon enfance. » - Laurent Duvernay-Tardif