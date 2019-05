Vente des Alouettes: un silence qui tue

Même si personne de l'équipe ou de la Ligue canadienne ne l'a publiquement confirmé, les Alouettes sont à vendre. Comment pourrait-il en être autrement ? Si ce n'était pas le cas, quelqu'un aurait mis fin au cirque des conjectures et des rumeurs depuis un bon moment déjà.

Ce qui est moins clair, c'est la situation actuelle de l'équipe. Certaines personnes sont convaincues que la famille Wetenhall ne possède déjà plus la franchise, qui serait contrôlée par le commissaire Randy Ambrosie et la LCF. Or, Ambrosie a récemment dit que les Alouettes appartenaient toujours à Robert et Andrew Wetenhall. Les deux hommes détiennent (ou détenaient) des parts dans l'équipe, pas seulement le paternel, soit dit en passant.

Ce qui est indéniable dans le gâchis qu'est devenu ce feuilleton, c'est que les Alouettes et la ligue ont laissé empirer la situation en s'obstinant à ne pas donner l'heure juste aux partisans.

Ils ont laissé la porte grande ouverte aux conjectures et aux cancans, affaiblissant ainsi encore plus la marque des Alouettes.