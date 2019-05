Robert Kraft: les procureurs ne pourront utiliser la vidéo

Cette décision pourrait s'avérer déterminante dans le dossier de l'État de la Floride contre Kraft et d'autres coaccusés qui auraient sollicité des services à caractère sexuel au spa « Orchids of Asia ».

Dans un verdict de 10 pages, le juge Leonard Hanser a écrit que les détectives du service de police de Jupiter et un juge qui avait émis un mandat permettant l'installation de caméras de surveillance secrètes à l'établissement n'avaient pas tout fait en leur pouvoir afin de préserver le droit à la vie privée des clients qui ont reçu de simples massages « légaux ». Hanser a ajouté que les détectives ne pourront témoigner des choses qu'ils ont vues sur les bandes vidéo ni lors de l'arrestation de Kraft.

Si cette décision est maintenue en appel, le verdict de Hanser pourrait entraîner le retrait des accusations contre Kraft et d'autres accusés qui auraient payé pour des services à caractère sexuel au spa « Orchids of Asia ». Kraft, qui est âgé de 77 ans, a plaidé non coupable et présenté des excuses publiques.

Les avocats de Kraft ont refusé de commenter la décision. Le porte-parole du Bureau du procureur du comté de Palm Beach Mike Edmondson a mentionné que les procureurs analysaient le jugement et qu'ils iraient en appel de la décision s'ils trouvaient des éléments juridiques suffisants pour appuyer la démarche. Une décision semblable avait été rendue dans un autre comté de la région, où un juge a aussi empêché les autorités d'utiliser des bandes vidéo sur lesquelles des hommes avaient sollicité des services à caractère sexuel.