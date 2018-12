 Bengals, Dolphins, Cardinals et Broncos congédient leur entraîneur 

Cette décision annoncée lundi met fin au deuxième plus long mandat actif de la NFL. Le patron des Patriots, Bill Belichick, vient de compléter une 19e saison en Nouvelle-Angleterre par une autre participation en matchs éliminatoires. Il compte cinq victoires au Super Bowl et huit participations à la finale depuis son arrivée à Foxborough.

Lewis quitte les Bengals avec une fiche de 0-7 en éliminatoires, la pire fiche par un entraîneur de la NFL. Les Bengals n'ont pas signé une victoire dans le tournoi hivernal depuis 1990. Ils sont à égalité avec les Redskins de Washington pour la plus longue séquence infructueuse du circuit Goodell.

Une troisième saison perdante consécutive - ponctuée d'assistances en forte baisse - a forcé le propriétaire Mike Brown, peu friand des changements, à rompre les liens avec Lewis.

L'ère d'Adam Gase prend fin à Miami

L'ère Adam Gase a pris fin après trois campagnes chez les Dolphins de Miami, qui ont compilé une fiche de 7-9 en 2018.

Gase a confirmé son congédiement dans un courriel adressé à l'Associated Press, lundi.

Le propriétaire du club, Stephen Ross, a pris cette décision après que Gase eut compilé une fiche de 23-26 à la barre des Dolphins. La défaite de 42-17 subie dimanche à Buffalo a scellé son sort.

La semaine dernière, Gase a déclaré que son plus grand regret au sujet de la présente campagne était les nombreuses blessures qui ont affligé ses protégés. Les Dolphins ont perdu 13 joueurs clés, dont deux joueurs de ligne offensive, leur meilleur défenseur contre la course, le demi de coin de premier plan Xavien Howard, ainsi que les dynamiques receveurs Albert Wilson et Jakeem Grant en cours de route, en plus du quart Ryan Tannehill pour cinq rencontres.

Les Dolphins rateront le tournoi éliminatoire pour la 15e fois en 17 saisons.

La fin pour Vance Joseph à Denver

Vance Joseph a été congédié par les Broncos de Denver après deux saisons consécutives de 10 défaites ou plus.

Joseph a rencontré le directeur général du club, John Elway, lundi après avoir mené les Broncos à une fiche de 6-10 en 2018. Il a été congédié avec deux ans et près de 6 millions US à son contrat.

L'entraîneur a admis que la défaite de 23-9 subie aux mains des Chargers de Los Angeles à domicile, où près de 12 000 détenteurs de billets ont décidé de ne pas se présenter au match, et qu'une fiche de 11-21 en deux ans n'était pas suffisante pour répondre aux normes des Broncos.

Joseph estime toutefois avoir mis beaucoup d'efforts « qui rapporteront plus tard » au cours des deux dernières saisons. Il a ajouté qu'il souhaitait être de retour, afin « faire les choses comme il se doit ».

Plusieurs joueurs, dont Von Miller, avaient également souhaité le retour de Joseph pour une troisième campagne, mais Elway en a décidé autrement.

Le directeur général devra donc trouver un quatrième entraîneur-chef en six saisons.

Les Cards congédient Steve Wilks

Les Cardinals de l'Arizona ont congédié l'entraîneur Steve Wilks après seulement une saison en poste, lundi.

Les Cardinaux ont montré la pire fiche de la NFL cette saison, 3-13. Ils ont gagné un seul match à domicile.

Le président de l'équipe, Michael Bidwill, a louangé l'ardeur au travail de Wilks, disant toutefois qu'un changement s'imposait, vu le nombre de revers et l'écart souvent substantiel, dans ceux-ci.

« Nous sommes dans un milieu orienté vers les résultats, a dit Bidwill. Si les victoires ne sont pas au rendez-vous, tout le monde sait ce qui arrive. »

Wilks, 49 ans, a été embauché après que Bruce Arians ait annoncé sa retraite, après cinq saisons aux commandes.