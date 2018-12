Les Eagles passent, les Vikings éliminés

Associated Press Landover

Les champions en titre du Super Bowl, les Eagles (9-7), devront se mesurer aux Bears (12-4) le week-end prochain.

Foles a égalé le record de Philip Rivers en complétant 25 passes d'affilée et a lancé deux passes de touché avant qu'une blessure au haut du corps le force à quitter la rencontre. Nate Sudfeld a décoché une passe de touché de 22 verges, la seule de sa présence sur le terrain.

Nommé le joueur le plus utile lors du dernier Super Bowl, Foles présente un dossier de 6-0 en remplacement de Carson Wentz.

Les Eagles ont dominé les Redskins, contrôlant le ballon pour une durée de 43 : 19. La défensive de Philadelphie a limité les Redskins à amasser des gains de 89 verges au total.

Les Redskins (7-9) ont perdu six de leurs sept dernières rencontres après avoir mené la section Est de la Nationale avec un dossier de 6-3.

Foles a conclu la rencontre avec en complétant 28 de ses 33 passes pour des gains aériens de 221 verges.

Il a repéré Alshon Jeffery sur une distance de deux verges pour conclure une séquence à l'attaque de 87 verges, qui a occupé 11 : 49 du temps au second quart, pour permettre aux Eagles de prendre les devants 10-0.

Le quart des Eagles a par la suite rejoint Nelson Agholor sur six verges pour porter la marque à 17-0, tard au troisième quart. Sur le jeu précédent, Foles avait la chance de battre un record de passes consécutives complétées, mais a raté la cible.

Sudfeld a à son tour remis le ballon à Agholor, qui a couru en direction de la zone des buts après avoir capté la passe, pour creuser l'écart 24-0 en quatrième.

À son troisième match après que Alex Smith et Colt McCoy eurent subi des blessures, Josh Johnson a vu 12 de ses 27 passes être complétées pour des gains de 91 verges et a lancé une interception.

Les Vikings exclus des éliminatoires

Jordan Howard a amassé 109 verges de gains par la course et a inscrit deux touchés et les Bears de Chicago ont refusé de rendre la tâche facile aux Vikings du Minnesota, en l'emportant 24-10, dimanche.

Les Vikings ont ainsi été exclus des éliminatoires.

Avec un gain des Eagles de Philadelphie aux dépens de Redskins de Washington, les Vikings (8-7-1) ont vu les Eagles s'emparer de la dernière place disponible et ont pris le chemin de la maison en se demandant ce qui a bien pu arriver à leur attaque, malgré le contrat de 84 millions US$ accordé à Kirk Cousins.

Tarik Cohen a inscrit le dernier majeur grâce à une courte course avec 7 : 46 à faire pour conclure en beauté une séquence de 16 jeux à l'attaque du côté des Bears (12-4), qui ont récolté leur meilleur dossier depuis la formation de 2006, qui avait atteint le Super Bowl. Ils sont remportés neuf de leurs 10 dernières rencontres.

Mitch Trubisky a complété 18 de ses 26 passes pour des gains aériens de 163 verges, alors que Cousins a, lui, amassé des gains de 132 verges en 20 passes.

Outre le seul touché des Vikings, une passe de deux verges à Stegon Diggs qui a réduit l'écart 13-10 au troisième quart, Dan Balley a réussi un placement de 45 verges.