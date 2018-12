NFL: le portrait à l'aube du dernier dimanche

La semaine 16 dans la NFL a été profitable pour les Texans, les Saints, les Patriots, les Cowboys, les Seahawks et les Ravens. On ne saurait en dire autant des Steelers, des Dolphins et des Chiefs.

BARRY WILNER Associated Press

Malgré le revers à Philadelphie, les Texans ont su que leur saison allait se prolonger quand les Steelers ont baissé pavillon au Superdome.

Le portrait en vue des éliminatoires, à l'approche du dernier dimanche de la saison régulière :

Nationale

Les Saints (12-3) vont rester à la maison, ayant fait glisser Pittsburgh au deuxième rang de la section Nord, derrière Baltimore. En fait, ils ne joueront plus à l'extérieur : s'ils se rendent jusqu'au Super Bowl, ce match a lieu au Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta.

« Ça nous met vraiment en confiance, a dit le quart Drew Brees. C'est sûr que nous aimons jouer sous le dôme... y jouer le plus longtemps possible, c'est l'un de nos buts au commencement de la saison. »

Dallas (9-6) s'est assuré du titre dans l'Est, défaisant Tampa Bay. Un match à Arlington est à l'horizon au premier tour.

« Nous ne devons rien prendre pour acquis, avertit le demi offensif Ezekiel Elliott. Ce n'est pas le temps de mettre la pédale douce. Nous devons tout faire pour être bien préparés. »

Chicago (11-4) fourbit ses armes en vue d'un passage au Minnesota (8-6-1), dimanche.

Les Bears peuvent passer directement en deuxième ronde en l'emportant, combiné à un revers des Rams (12-3), qui vont accueillir San Francisco. Mais les Vikings auront soif d'une victoire, ce qui les feraient jouer en janvier.

Si le Minnesota perd et que les Eagles (8-7) s'imposent à Washington, les champions du Super Bowl auront la chance de défendre leur titre.

Seattle (9-6) semble se diriger vers le stade des Cowboys au premier tour. On croyait que les Seahawks devaient surtout se remplumer, cette année, mais leur brio a mis Pete Carroll dans les conversations pour le titre d'entraîneur de l'année.

« Ce n'est pas compliqué : c'est une question de travail acharné et d'y croire, a dit le quart Russell Wilson. Nous savions que ce serait une bataille constante, et c'est loin d'être terminé. »

Américaine

Champions de section pour la 10e année de suite, grâce au gain contre Buffalo, les Pats (10-5) ont porté leur fiche à domicile à 7-0. Ils sont la seule équipe de la ligue n'ayant pas perdu à la maison, cette saison. Les Jets seront les prochains visiteurs à Foxborough, dimanche.

« Ce n'était pas notre meilleur match pour la passe [face aux Bills], mais c'est une victoire qui fait du bien, a dit le quart Tom Brady. À ce temps-ci de l'année, peu importe la manière, l'important est de gagner. »

Baltimore (9-6), fort d'un gain au stade des Chargers, samedi, profite de la glissade des Steelers (8-6-1), victorieux une seule fois depuis cinq matchs. Le titre de section ira aux Corbeaux s'ils battent les Browns au Maryland, dimanche. Les Steelers reçoivent les Bengals et pour cheminer davantage, ils doivent obtenir de l'aide d'un ennemi juré, Cleveland.

Un scénario quasi-miraculeux, via les bris d'impasse, donnerait aux Steelers une place au premier tour : un gain contre Cincinnati et un match nul à Nashville, entre les Colts et les Titans.

Dans la section Sud, Houston (10-5) a un coussin d'un match devant Indianapolis et le Tennessee. Les Texans accueillent Jacksonville (5-10). Ils devront jouer en première ronde si les Jaguars les surprennent et s'il y a un vainqueur au Nissan Stadium.

Dans l'Ouest, les Chiefs (11-4) et les Chargers (11-4) seront en action le mois prochain. Kansas City pourrait devoir jouer en lever de rideau des éliminatoires, advenant une défaite contre Oakland et un gain de Philipp Rivers et compagnie face aux Broncos.