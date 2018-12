Chiefs-Seahawks: un affrontement avec de grands enjeux

Depuis son entrée dans la NFL en 2012, Russell Wilson a souvent brillé en fin de saison avec à l'enjeu une place en éliminatoires, ou bien un classement plus favorable dans celles-ci.

TIM BOOTH Associated Press Seattle

Patrick Mahomes a excellé cette année, amenant les Chiefs à la porte d'un titre de section ou plus, mais il n'a pas une feuille de route comparable.

Ce facteur inconnu à son sujet rend des plus intéressants le match de dimanche soir à Seattle. Si le quart de deuxième année s'imposait dans l'un des stades les plus hostiles de la ligue, la question serait réglée. Un gain pourrait propulser Kansas City au sommet dans l'Américaine, avec l'avantage du terrain en janvier.

Mais un revers, combiné à des gains des Chargers et des Texans, pourraient tout mettre en péril : le titre de section, l'appui de la foule du Arrowhead Stadium et un laissez-passer jusqu'en deuxième ronde.

«Je pense que le message est que nous ne sommes pas encore satisfaits, a dit Mahomes. Nous voulions nous placer dans cette position mais en même temps, nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.»

Kansas City (11-3) aurait pu contrôler l'ampleur du match à venir en battant les Chargers au Missouri, la semaine dernière. Mais la défaite de 29-28 contre Los Angeles a laissé la porte ouverte aux adversaires, pour ce repos si convoité au premier tour.

«Avoir la mine basse ne mènerait à rien, avertit l'entraîneur des Chiefs, Andy Reid. Il faut en tirer une leçon le plus possible, et c'est ce que je ressens de la part des gars.»

Seattle (8-6) a perdu en prolongation contre San Francisco la semaine dernière, en Californie. Dimanche, un gain des Seahawks, combiné à un revers des Redskins ou des Vikings, ramènerait le club du Nord-Ouest en éliminatoires, après une absence cette année. Mais ils savent que les Chiefs seront coriaces.

«Leur attaque est très polyvalente, mais nous sommes prêts pour le défi, a dit l'entraîneur Pete Carroll. Nous devons contrer des receveurs de ballon de grand talent, comme Travis Kelce et Tyreek Hill. Ils connaissent une saison formidable.»

L'ailier défensif Chris Jones, des Chiefs, a récolté au moins un sac dans 10 matchs consécutifs, un record de la NFL. Il en a 14 pour la saison, au cinquième rang de la NFL à ce chapitre. Les Chiefs sont à égalité au deuxième rang de la ligue avec 46 sacs.