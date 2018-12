Panthers: Cam Newton sur la touche

L'entraîneur-chef Ron Rivera a déclaré que Taylor Heinicke obtiendra son premier départ en carrière, dimanche, contre les Falcons d'Atlanta. Newton sera inactif.

Rivera a mentionné mercredi que l'équipe n'a pas pris de décision pour Newton à propos du match suivant contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Les Panthers (6-8) ont perdu six matchs consécutifs et ne sont plus dans la course aux éliminatoires de la NFL depuis que Newton est ennuyé par un mystérieux malaise à l'épaule. Il est passé sous le bistouri en mars 2017 afin de réparer une déchirure de la coiffe du rotateur de l'épaule, et n'a plus jamais été le même depuis ce temps.

Newton a entamé 14 rencontres et récolté 3395 verges de gains, en plus d'avoir lancé 24 passes de touché et 13 interceptions. Il n'a cependant réussi que neuf passes de touché et a commis neuf interceptions pendant cette disette des Panthers.