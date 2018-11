Bol d'or: la crème du football étudiant

Le receveur de passes a été la cible favorite du quart-arrière Jonathan Sénécal et il a totalisé 17 touchés. En trois ans, il a accumulé 35 touchés et 2438 verges de gains, deux autres marques du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le joueur de 6 pi 2 po n'avait toutefois qu'un but cette saison: le Bol d'or. «Les honneurs individuels, c'est flatteur, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut vraiment, c'est une bague de championnat, assure-t-il. Nous sommes plusieurs finissants qui ont joué au Bol d'or à notre première année et qui veulent leur revanche cette année.»

Les Phénix ont remporté le championnat de la saison et ils viennent de remporter deux matchs éliminatoires pour mériter leur place dans le match ultime, samedi, contre les Élans de Garneau.

L'entraîneur-chef des Phénix, Tony Iadeluca, raconte: «Kevin avait perdu le Bol d'or il y a deux ans et il est sans doute celui qui a le plus mal pris notre élimination l'année dernière en demi-finale. Il avait même refusé de venir à notre banquet de fin de saison, assurant qu'il ne célébrerait que lorsqu'on aurait gagné un titre.

«Son but, cette année, c'est de partir d'ici avec son Bol d'or et il a été un meneur formidable. Ses statistiques sont incroyables, mais il a aussi accepté, comme tous les receveurs, de se sacrifier depuis quelques matchs alors qu'on ne lance plus le ballon 50 fois par match, comme au début de la saison. Il s'est impliqué dans notre jeu au sol et a continué d'apporter une grosse contribution à l'équipe sur le terrain et à l'extérieur.»

Un tel joueur fait évidemment l'envie de toutes les équipes universitaires au Québec et de plusieurs autres au Canada et aux États-Unis. Mitale en est bien conscient, mais il n'est pas encore prêt à prendre une décision.

«J'avais dit aux entraîneurs que je voulais terminer mon cégep sur le bon pied et que je ne regarderais ça qu'après la saison. Il me reste un match à jouer, et j'aurai amplement le temps ensuite d'étudier les offres et de choisir l'équipe et l'université où je poursuivrai mes études.»