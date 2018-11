Alouettes: une camaraderie qui résiste aux défaites

Celui qui se décrit comme aumônier-coach de vie a cependant noté qu'il y avait toujours plus de joueurs qui voulaient le rencontrer lorsque les défaites s'accumulent et que l'équipe en arrache. Ç'a été le cas au cours des derniers mois.

« Les joueurs professionnels communiquent beaucoup et c'est de cette façon que je me suis fait connaître chez l'Impact. Il y a quatre joueurs du club [Evan Bush, Kyle Fisher, Chris Duvall et Micheal Azira] qui souhaitaient que j'aille rencontrer l'équipe chaque semaine pour travailler avec eux, ce que j'ai fait. »

LA FRANCHISE DE BOLDUC

André Bolduc fait aussi partie des membres des Alouettes qui sont d'avis que l'équipe est restée unie malgré ses difficultés et les défaites. « La chimie dans le groupe aura été bonne du début à la fin », a résumé l'entraîneur des demis offensifs.

Bien que satisfait de l'ambiance dans le club, Bolduc ne se met cependant pas la tête dans le sable. Les Alouettes ont servi une correction aux Argonauts de Toronto, dimanche, ce qui a servi la cause des membres de l'organisation qui soutiennent que l'équipe s'en va clairement dans la bonne direction.

« Il ne faut pas faire l'erreur d'évaluer les derniers matchs. On a joué nos deux derniers contre les Argonauts, qui sont pires que nous, et Hamilton va reposer la moitié de ses joueurs [samedi soir]. Il va falloir creuser plus loin que de simplement regarder ces matchs-là pour analyser notre équipe », a rappelé l'ancien receveur.

« Ce sera un gros travail de reconstruire cette équipe. »

- André Bolduc, entraîneur des demis offensifs

« Il y a eu de belles surprises chez les joueurs américains, notamment Ryan Brown et William Stanback, mais ce sera important de les garder dans notre équipe parce qu'on a perdu plusieurs bons joueurs dans des échanges, cette saison, et il faut remplacer ces joueurs. »

Cela dit, Bolduc ne croit pas que l'organisation procédera à de gros changements au terme de la saison.

« Je ne m'attends pas à des changements majeurs. C'est le feeling que tout le monde a dans l'équipe. Normalement, quand ça va brasser, on le sent. Ça semble assez stable pour le moment et il y a plusieurs entraîneurs qui sont encore sous contrat pour la saison prochaine. Je dis ça et tout peut changer la semaine prochaine, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. »