Les Giants cèdent Eli Apple aux Saints

Les Giants de New York ont échangé le demi de coin Eli Apple aux Saints de la Nouvelle-Orléans en retour de deux choix au repêchage.

Associated Press

En retour du 10e choix lors du repêchage de 2016, les Giants recevront un choix de quatrième ronde en 2019 et de septième ronde en 2020.

Apple a réussi 23 plaqués et provoqué un revirement. Il a également recouvré un ballon échappé lors de la défaite de 23-20 des Giants face aux Falcons, lundi soir.

La date limite des transferts dans la NFL est fixée au 30 octobre à 16h.

C'est la deuxième fois en une semaine que les Giants (1-6) cèdent un récent choix de première ronde. La semaine dernière, ils ont soumis au ballottage le bloqueur Ereck Flowers, leur premier choix en 2015. Il s'est joint aux Jaguars de Jacksonville.

Les Saints ont éprouvé des ennuis en défensive toute la saison. Ils présentent une fiche de 5-1 et occupent le premier rang de la section Sud de l'Association nationale surtout et avant tout en raison du brio de Drew Brees et de l'offensive.

Ils feront face aux Vikings du Minnesota, dimanche, lors d'une confrontation d'équipes de première place.