NFL: pas de politique pour l'hymne national

Associated Press New York

Le commissaire de la NFL Roger Goodell a souligné mercredi tout le travail que les équipes et leurs joueurs faisaient au sein de leur communauté respective, et il a refusé de dire si la ligue et l'Association des joueurs de la NFL s'approchaient d'une entente sur cet enjeu.

Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, a cependant indiqué qu'aucune directive n'était sur le point d'être annoncée.

En mai, la NFL a adopté un règlement qui interdisait aux joueurs de s'asseoir ou de s'agenouiller s'ils étaient sur le terrain ou sur les lignes de côté pendant l'interprétation de l'hymne national, mais qui leur permettait de demeurer dans le vestiaire s'ils le souhaitaient. La ligue a laissé le choix de la punition pour un contrevenant à la discrétion de chaque équipe. L'Association des joueurs en a appelé de la décision, lors du dépôt d'un grief.

La ligue a émis un moratoire sur l'application de ce règlement en juillet.

Depuis, la NFL et un groupe de joueurs ont travaillé conjointement afin d'appuyer les initiatives des joueurs pour diverses causes sociales.