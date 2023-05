Âgé de 25 ans et originaire d’Ottawa, Gee participe à une compétition cycliste du Grand Tour pour la première fois de sa carrière. Or, Gee a complété six des 19 étapes du Tour d’Italie parmi le top-5.

(Tre Cime Di Lavaredo) Pour la quatrième fois depuis le début de la compétition, le Canadien Derek Gee a pris le deuxième rang d’une étape du Tour cycliste d’Italie, lorsqu’il a terminé derrière le Colombien Santiago Buitrago lors d’une éprouvante 19e étape, vendredi.

Buitrago a complété le parcours de 183 km entre Longarone et les Trois cimes de Lavaredo en cinq heures 28 minutes sept secondes. Il a conclu l’épreuve avec 51 secondes d’avance sur Gee et une priorité d’une minute 46 secondes sur Magnus Cort et Primoz Roglic.

Buitrago a rattrapé Gee, le seul Canadien de la course, à 1,5 kilomètre de l’arrivée.

Âgé de 25 ans et originaire d’Ottawa, Gee participe à une compétition cycliste du Grand Tour pour la première fois de sa carrière. Or, Gee a complété six des 19 étapes du Tour d’Italie parmi le top-5.

En plus de ses deuxièmes places lors des huitième, 10e, 14e et 19e étapes, Gee s’est classé quatrième lors de la 13e étape ainsi que jeudi.

Au classement général, Gee pointe au 22e rang, à 37 minutes quatre secondes de Geraint Thomas, le détenteur du maillot rose de meneur.

Par ailleurs, il est deuxième derrière l’Italien Jonathan Milan dans la course aux points et deuxième derrière le Français Thibaut Pinot dans le classement du Roi de la Montagne.

De son côté, Thomas, qui est âgé de 37 ans, conserve ses chances de devenir le gagnant le plus âgé dans l’histoire du Giro, bien qu’il ait vu son avance légèrement réduite à l’issue de l’étape de vendredi, la plus exigeante de la course.

Roglic a franchi le sommet de l’étape reine avec trois secondes d’avance sur Thomas, mais celui-ci maintient une avance de 26 secondes sur Roglic au classement général. João Almeida a conservé le troisième rang, mais a perdu du terrain et se trouve à 59 secondes du meneur.

L’étape de vendredi ne comportait aucune section plate et cinq montées difficiles et classées, avec des pentes allant jusqu’à 18 %. L’étape comportait un gain d’altitude de 5400 mètres.

Roglic a changé de vélo peu avant le début de l’avant-dernière montée et il s’est lancé à l’intérieur du dernier kilomètre. Cependant, Thomas a pu rester dans sa roue et le cycliste britannique a lancé sa propre attaque dans les 500 derniers mètres et semblait avoir légèrement distancé son rival.

Mais Roglic est revenu et a gagné ce qui pourrait être quelques secondes vitales.

Le vainqueur du Giro sera probablement désigné lors du contre-la-montre en montagne de samedi, qui se termine par une ascension exigeante du Monte Lussari, avec une altitude de plus de 1000 mètres et des pentes allant jusqu’à 22 %.

La course s’achèvera dimanche par une arrivée essentiellement protocolaire à Rome, où Thomas pourrait battre le record détenu par Fiorenzo Magni, qui avait 34 ans lorsqu’il s’est imposé en 1955.

Avec des éléments provenant d’un article de l’Associated Press.