Roxane Vermette n’a pas eu la tâche facile à ses derniers Championnats du monde chez les moins de 23 ans à Les Gets, en France. La Québécoise a été impliquée dans une chute au tout début de la course, créant un énorme effet domino. Vermette s’est retrouvé à l’arrière complètement et a remonté la pente petit à petit pour finalement franchir le fil d’arrivée au 30e rang.

Sportcom

« Après environ 30 mètres, il y a eu une énorme chute, plusieurs filles sont tombées en même temps que moi et ma chaîne a débarqué. J’étais complètement dernière lorsque je suis repartie. C’était un départ difficile, mais je n’ai pas lâché et je me suis battue pour remonter au classement », a mentionné Vermette en entrevue avec Sportcom.

La Québécoise aurait évidemment espéré un meilleur résultat pour conclure ses derniers Championnats du monde chez les moins de 23 ans de la meilleure des façons. Dans les circonstances, elle se dit toutefois fière d’avoir été en mesure de persévérer et de gagner plusieurs rangs pour finir au milieu du classement (+10 minutes 15 secondes).

« Je suis contente de mon effort, j’avais de bonnes jambes et je me sentais très bien. Les émotions sont clairement partagées, ce sont les Championnats du monde et j’aurais évidemment voulu faire mieux, mais c’était vraiment hors de mon contrôle. »

L’épreuve a été remportée par la Française Line Burquier. Elle a été accompagnée sur le podium par la Néerlandaise Puck Pieterse (+43 secondes) et par la Danoise Sofie Pedersen (+59 secondes).

Avec une dernière course au calendrier cette année, Roxane Vermette s’apprête à tourner la page sur sa carrière junior pour progresser dans la cour des grands. Un défi qu’elle a hâte de relever.

« J’aurais la chance de me reprendre pour une dernière course la semaine prochaine. J’espère finir sur une bonne note. Je vais travailler fort durant l’automne et l’hiver, j’ai vraiment hâte de faire partie des élites, je pense que je suis amplement capable de m’y démarquer », a conclu Vermette.

Du côté élite féminin, Laurie Arseneault était la seule représente de la Belle Province au départ. Celle qui avait terminé 14e vendredi à l’épreuve sur courte piste a pris le 42e rang dimanche, affichant un retard d’un tour sur la gagnante.

La Française Pauline Ferrand Prevot est devenue championne du monde en s’imposant devant la Suisse Jolanda Neff (+1 minute 35 secondes) et l’Américaine Haley Batten (+2 minutes 13 secondes).

Du côté masculin, Léandre Bouchard a terminé 57e (+9 minutes 30 secondes). Le Suisse Nino Schurter l’a emporté en devançant l’Espagnol David Valero Serrano (+9 secondes) et l’Italien Luca Braidot (+29 secondes).