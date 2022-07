Cette fois, Diane Allard avait bien rechargé sa tablette numérique. Après avoir eu chaud lors de la troisième place de son fils, vendredi, la mère d’Hugo Houle a pu suivre l’entièreté de sa cavalcade victorieuse vers Foix, le cœur plus léger, mardi.

Simon Drouin La Presse

« On était tout énervés, on pédalait avec lui », a confié Mme Allard quelques minutes après la fin de la course.

Son lieu de travail, Couvre-Plancher Chapdelaine, à Drummondville, s’est transformé en salle de visionnement. Son mari et père d’Hugo, Yvon Houle, s’y est rendu lui aussi pour vivre ce grand moment en famille.

« Plus personne ne travaillait, tout le monde était devant l’écran », a raconté Mme Allard.

« Dans la descente finale, il y avait plusieurs petites courbes. Tu espères que tout s’aligne et que ça continue de bien aller. »

La chute de l’Américain Matteo Jorgenson, qui tentait de rattraper le Québécois dans les derniers kilomètres, a scellé l’issue de la course. « Mais de toute façon, peu importe, on avait confiance. L’écart était quand même bon. »

La mère d’Hugo Houle avait annoncé que sa troisième position de vendredi n’était qu’un « avant-goût ». « Je savais qu’il gagnerait, mais je ne pensais pas que ce serait à ce Tour de France, par exemple. On ne peut pas tout prévoir. »

Le gagnant a rapidement appelé ses parents, qu’il n’a pas vus depuis un an. Qu’a-t-il dit ? « ‟Maman, j’ai gagné.” C’était correct, il n’y en avait pas plus à se dire… »