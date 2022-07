Trois coureurs en moins à cause de la COVID-19

(Carcassonne) Trois coureurs, les Français Mikaël Chérel et Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) et l’Allemand Max Walscheid (Cofidis), ont été testés positifs au coronavirus et ont abandonné le Tour de France mardi, avant le départ de la 16e étape à Carcassonne.

Agence France-Presse

L’Allemand Lennard Kämna, malade (refroidissement), a également renoncé à poursuivre la course, a annoncé son équipe Bora en précisant que les tests COVID-19 pratiqués quotidiennement ont donné un résultat négatif concernant le vainqueur de l’étape de l’Etna lors du dernier Giro.

Onze concurrents au total ont dû quitter la course en raison du coronavirus depuis le départ de Copenhague qui avait réuni 176 coureurs.

Chérel et Paret-Peintre sont les deux cas asymptomatiques cités par l’Union cycliste internationale (UCI) qui a procédé à une détection générale pour l’ensemble du peloton dimanche avant la dernière journée de repos.

« Les résultats de deux de nos coureurs présentent une charge virale ne (leur) permettant pas de poursuivre le Tour de France », a précisé leur équipe après un dernier test pratiqué mardi matin.

Leur retrait laisse le groupe de Vincent Lavenu réduit à trois coureurs, le Luxembourgeois Bob Jungels, vainqueur de l’étape de Chatel, le Français Benoît Cosnefroy et le Belge Stan Dewulf.

La formation française a été privée de son leader, l’Australien Ben O’Connor, non partant dans la 10e étape. Elle a perdu également en cours de route le Français Geoffrey Bouchard, positif à la COVID-19, et le Belge Oliver Naesen, malade.

Aurélien Paret-Peintre avait terminé l’an passé le Tour à la 15e place, pour sa première participation. Il occupait la 24e place avant le départ de cette 16e étape.

Walscheid, pour sa part, est le deuxième cas survenu dans l’équipe Cofidis, après Guillaume Martin.