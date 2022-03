Le Québécois Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) a été forcé à l’abandon avec environ 50 kilomètres à faire.

L’Équatorien Richard Carapaz (INEOS – Grenadiers) et le Colombien Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) ont connu une bonne journée samedi, lors de l’avant-dernière étape du Tour de Catalogne. Les deux cyclistes se sont échappés avec plus de 110 kilomètres à parcourir et se sont finalement livré une bataille jusqu’à la dernière seconde. C’est finalement Carapaz qui l’a emporté au sprint.

Une quarantaine de concurrents ont franchi l’arrivée 48 secondes derrière le vainqueur. Du lot, l’Australien Kaden Groves (BikeExchange – Jayco) s’est alors imposé pour s’emparer de la troisième place du jour.

De son côté, le Québécois Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) a été forcé à l’abandon avec environ 50 kilomètres à faire. Notons qu’il avait terminé au quatrième rang la veille.

L’Ottavien Michael Woods, coéquipier de Boivin, n’a pas pris le départ de la sixième étape. Celui-ci ne se sentait pas au sommet de sa forme depuis le début de la semaine et Israel – Premier Tech a pris la décision de lui offrir du repos en vue des courses à venir.

Le Sud-Africain Daryl Impey a obtenu le meilleur résultat du jour chez Israel – Premier Tech, terminant au 23e rang.

Les choses ont bougé au classement général. Avec sa deuxième place samedi, Sergio Higuita a pris la tête du classement provisoire avec 16 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant Richard Carapaz. Premier avant la sixième étape, le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) a glissé au troisième échelon (+52 secondes).

La septième et dernière étape du Tour de Catalogne sera présentée dimanche dans les rues de Barcelone.