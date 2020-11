Ben Perry se joindra à son compatriote canadien Hugo Houle au sein de l’équipe Astana l’année prochaine.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

L’Ontarien de 26 ans s’est aligné avec l’équipe Israel Start-Up Nation.

Perry a signé un contrat d’un an avec Astana. Houle, âgé de 30 ans, originaire de Sainte-Perpétue, s’est joint à l’équipe en 2018, et son contrat est valide jusqu’en 2022.

Les autres nouveaux venus chez Astana sont les Italiens Samuele Battistella, Andrea Piccolo et Matteo Sobrero, le Sud-Africain Stefan de Bod et l’Espagnol Javier Romo.

L’équipe Astana Pro deviendra Astana Premier Tech, le 1er janvier.

Premier Tech, une entreprise de Rivière-du-Loup, était déjà associée à la formation depuis trois ans. Mais la nouvelle entente lui permet désormais de figurer dans l’appellation officielle de l’équipe.

« J’ai hâte de participer aux courses les plus célèbres du monde, au sein d’une équipe qui a une histoire et une culture fortes, a déclaré Perry dans un communiqué. Je veux faire une bonne impression immédiate et démontrer mes capacités en tant que coureur complet et régulière. »