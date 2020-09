Le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a non seulement gagné la 20e étape de façon spectaculaire, il a ravi le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) au terme du contre-la-montre individuel à la veille de l’étape finale du Tour de France.

Sportcom

« Pour moi c’est quand même assez incroyable comme performance de Pogacar. D’aller aussi vite et de reprendre autant de temps, c’est tout à son honneur. Il a vraiment fait un chrono incroyable, a souligné le Québécois Hugo Houle (Astana). Il a complètement renversé le Tour de France aujourd’hui. Je suis un peu sans mots, je suis impressionné et chapeau à lui. Il a montré qu’il était complètement à un autre niveau aujourd’hui par rapport à tous les autres coureurs. »

Tadej Pogacar, 21 ans, a dominé le parcours de 36,2 kilomètres, qui se terminait avec une montée finale de 5,9 kilomètres sur la Planche des Belles Filles. Au général, il détient désormais une avance de 59 secondes sur Roglic. Ce dernier a terminé cinquième de cette 20e étape, à 1 minute 56 secondes du gagnant. Il roulait en jaune depuis la fin de la neuvième étape. Pogacar est également détenteur du maillot blanc de meilleur jeune et du maillot à pois du meilleur grimpeur.

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) ont terminé respectivement deuxième et troisième de ce contre-la-montre. Pogacar les a devancés tous deux par une minute et 21 secondes. Du même coup, Porte a monté au troisième échelon du général. Il a une avance de 2 minutes 28 secondes sur Mikel Landa (Bahrain-McLaren), en quatrième place. Troisième avant le départ, le leader de l’équipe Astana, Miguel Angel Lopez, a glissé au sixième rang du général.

« C’est certain qu’il y a une déception dans toute l’équipe. On croyait à ce podium, a dit Hugo Houle, 122e de cette 20e étape (+9 minutes 31 secondes). Je pense que les résultats parlent d’eux-mêmes. Richie a fait une performance de très haut niveau. Il mérite pleinement sa troisième place. Je ne pense pas qu’il y ait de regrets à avoir aujourd’hui. »

À la veille de la conclusion, l’athlète de Sainte-Perpétue occupe le 46e rang au classement cumulatif.

Tadej Pogacar a connu un départ canon et a maintenu le rythme jusqu’à l’arrivée pour sa troisième victoire d’étape, et ce à sa première participation à la Grande Boucle.

La 21e étape, un parcours de 122 km qui favorise les sprinteurs, conclura ce Tour de France dimanche. Les coureurs prendront le départ à Mantes-la-Jolie et se rendront à Paris pour la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées.