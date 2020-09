(Lavaur) Le Belge Wout Van Aert a remporté vendredi la septième étape du Tour de France, tandis que le Québécois Hugo Houle a terminé 11e.

Presse Canadienne et Agence France-Presse

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton) a conservé le maillot jaune à la veille de l’entrée dans les Pyrénées.

Van Aert, de l’équipe Jumbo-Visma, a franchi les 168 km entre Millau et Lavaur en trois heures, 32 minutes et trois secondes (3:32:03). Il a devancé au sprint le Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Français Bryan Coquard.

PHOTO STEF MANTEY, REUTERS Wout Van Aert après sa victoire d'étape vendredi.

Houle, de l’équipe Astana, a terminé dans le même temps, comme l’ont fait les 41 premiers cyclistes à franchir le fil d’arrivée de cette étape.

Au classement général, Yates (de l'équipe Scott), neuvième vendredi, détient le maillot jaune avec une avance de trois secondes seulement sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Vista) et de neuf secondes sur le Français Guillaume Martin, de Cofidis. Roglic et Martin ont aussi terminé dans le peloton de tête.

GRAPHIQUE : TOUR DE FRANCE La 7e étape se terminait par un plat relatif d'une quarantaine de kilomètres.

Houle vient au 67e rang, à 37:18 de Yates.

Le Slovène Tadej Pogacar, troisième du classement au départ de Millau (Aveyron), et l’Espagnol Mikel Landa, parmi les premiers du classement général, sont les principaux perdants du jour, avec un débours de l’ordre de 1 min 20 s

Déjà vainqueur mercredi à Privas, Van Aert (25 ans) s’est adjugé son deuxième succès dans le Tour 2020, le troisième de sa carrière.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Le Belge Wout Van Aert franchissant la ligne d'arrivée de la 7e étape du Tour de France, vendredi.

Dans cette étape de 168 kilomètres, l’équipe Bora du Slovaque Peter Sagan a réalisé un coup de force d’entrée de jeu en distançant la plupart des sprinteurs, parmi lesquels le champion d’Irlande Sam Bennett, jusque-là porteur du maillot vert qui sera samedi sur les épaules de Sagan, habitué à la tunique.

Tendue pendant la première heure bouclée à 46 km/h malgré le parcours bosselé, la course a été relancée, après une échappée solitaire du Belge Thomas De Gendt, quand elle a rencontré un vent plus soutenu dans la plaine autour de Castres. L’équipe Ineos du vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, a pris l’initiative et a fait exploser le peloton à 35 kilomètres de l’arrivée sans surprendre la plupart des favoris.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, AP Au classement général, le Britannique Adam Yates, neuvième vendredi, détient le maillot jaune avec une avance de trois secondes seulement sur le Slovène Primoz Roglic et de neuf secondes sur le Français Guillaume Martin.

L’Equatorien Richard Carapaz, qui était présent dans le groupe à l’avant, a eu la malchance d’être retardé par un incident mécanique alors que l’allure était relancée par les équipes Groupama-FDJ de Thibaut Pinot, protégé au mieux par le Suisse Stefan Küng, et Astana.

Pour la victoire, Van Aert a réglé un groupe d’une quarantaine de coureurs. Il a devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen et les Français Bryan Coquard (3e) et Christophe Laporte (4e).

Irrésistible depuis le début du mois d’août, l’ex-triple champion du monde de cyclo-cross a gagné durant la période les Strade Bianche et Milan-Sanremo, le premier « monument » de la saison.

Samedi, la course aborde le massif pyrénéen dans la 8e étape longue de 141 kilomètres entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Avec, pour plat principal, le port de Balès, le premier col hors catégorie de ce Tour.

Classement de la 7e étape du Tour de France

1. Wout van Aert (BEL/JUM) les 168,0 km en 3 h 32 : 03.

(moyenne : 47,5 km/h)

2. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) à 0.

3. Bryan Coquard (FRA/VCC) 0.

4. Christophe Laporte (FRA/COF) 0.

5. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 0.

6. Clément Venturini (FRA/ALM) 0.

7. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 0.

8. Egan Bernal (COL/INE) 0.

9. Adam Yates (GBR/MIT) 0.

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 0.

11. Hugo Houle (CAN/AST) 0.

12. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 0.

13. Peter Sagan (SVK/BOR) 0.

14. Warren Barguil (FRA/ARK) 0.

15. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 0.

16. Romain Bardet (FRA/ALM) 0.

17. Sergio Higuita (COL/EF1) 0.

18. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 0.

19. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0.

20. Guillaume Martin (FRA/COF) 0.

21. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 0.

22. Miguel Ángel López (COL/AST) 0.

23. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 0.

24. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 0.

25. Tom Dumoulin (NED/JUM) 0.

26. Michael Gogl (AUT/DDT) 0.

27. Primož Roglic (SLO/JUM) 0.

28. Nairo Quintana (COL/ARK) 0.

29. Enric Mas (ESP/MOV) 0.

30. Marc Soler (ESP/MOV) 0.

31. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

32. Cyril Gautier (FRA/VCC) 0.

33. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 0.

34. Rudy Molard (FRA/FDJ) 0.

35. Ion Izagirre (ESP/AST) 0.

36. George Bennett (NZL/JUM) 0.

37. Gorka Izagirre (ESP/AST) 0.

38. Omar Fraile (ESP/AST) 0.

39. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 0.

40. Sepp Kuss (USA/JUM) 0.

41. Stefan Kung (SUI/FDJ) 0.

42. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 15.

43. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 1 : 21.

44. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 : 21.

45. Matteo Trentin (ITA/CCC) 1 : 21.

46. Mikel Landa (ESP/BAH) 1 : 21.

47. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 1 : 21.

48. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 : 21.

49. Nelson Oliveira (POR/MOV) 1 : 21.

50. Dario Cataldo (ITA/MOV) 1 : 21.

51. Richard Carapaz (ECU/INE) 1 : 21.

52. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 1 : 21.

53. Fabio Aru (ITA/UAE) 1 : 21.

54. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1 : 21.

55. Felix Großschartner (AUT/BOR) 1 : 21.

56. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 1 : 21.

57. Luka Mezgec (SLO/MIT) 1 : 21.

58. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 : 21.

59. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 : 21.

60. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 : 21.

61. Daniel Oss (ITA/BOR) 1 : 21.

62. Richie Porte (AUS/TRE) 1 : 21.

63. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 1 : 21.

64. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 : 21.

65. Krists Neilands (LAT/ICA) 1 : 21.

66. Nils Politt (GER/ICA) 1 : 21.

67. Toms Skujinš (LAT/TRE) 1 : 21.

68. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 : 21.

69. Jan Polanc (SLO/UAE) 1 : 21.

70. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 : 21.

71. Robert Gesink (NED/JUM) 1 : 21.

72. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 : 21.

73. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 : 21.

74. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 : 21.

75. Michael Valgren (DEN/DDT) 1 : 21.

76. Connor Swift (GBR/ARK) 1 : 21.

77. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 : 21.

78. Marco Marcato (ITA/UAE) 1 : 31.

79. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 : 37.

80. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 : 21.

81. Peio Bilbao (ESP/BAH) 1 : 58.

82. Vegard Laengen (NOR/UAE) 2 : 00.

83. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 : 12.

84. Dries Devenyns (BEL/DEC) 2 : 21.

85. Matej Mohoric (SLO/BAH) 2 : 26.

86. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 2 : 44.

87. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 3 : 04.

88. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 3 : 04.

89. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 3 : 43.

90. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 4 : 16.

91. Andrey Amador (CRC/INE) 10 : 19.

92. Quentin Pacher (FRA/VCC) 12 : 36.

93. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 14 : 32.

94. Edward Theuns (BEL/TRE) 14 : 32.

95. Oliver Naesen (BEL/ALM) 14 : 32.

96. Imanol Erviti (ESP/MOV) 14 : 32.

97. Bob Jungels (LUX/DEC) 14 : 32.

98. Tim Declercq (BEL/DEC) 14 : 32.

99. Guy Niv (ISR/ICA) 14 : 32.

100. Ben Hermans (BEL/ICA) 14 : 32.

101. Tony Martin (GER/JUM) 14 : 32.

102. Neilson Powless (USA/EF1) 14 : 32.

103. Jesus Herrada (ESP/COF) 14 : 32.

104. Nicolas Edet (FRA/COF) 14 : 32.

105. Winner Anacona (COL/ARK) 14 : 32.

106. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 14 : 32.

107. Fabien Grellier (FRA/TDE) 14 : 32.

108. Anthony Turgis (FRA/TDE) 14 : 32.

109. Daryl Impey (RSA/MIT) 14 : 32.

110. Luke Rowe (GBR/INE) 14 : 32.

111. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 14 : 32.

112. Simon Geschke (GER/CCC) 14 : 32.

113. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 14 : 32.

114. Sam Bennett (IRL/DEC) 14 : 32.

115. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 14 : 32.

116. Pierre Latour (FRA/ALM) 14 : 32.

117. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 14 : 32.

118. Cyril Barthe (FRA/VCC) 14 : 32.

119. Jack Bauer (NZL/MIT) 14 : 32.

120. Nans Peters (FRA/ALM) 14 : 32.

121. Niklas Eg (DEN/TRE) 14 : 32.

122. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 14 : 32.

123. Daniel Martínez (COL/EF1) 14 : 32.

124. Harold Tejada (COL/AST) 14 : 32.

125. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 14 : 32.

126. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 14 : 32.

127. Mikel Nieve (ESP/MIT) 14 : 32.

128. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 14 : 32.

129. David De la Cruz (ESP/UAE) 14 : 32.

130. Dáyer Quintana (COL/ARK) 14 : 32.

131. Marc Hirschi (SUI/SUN) 15 : 54.

132. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 15 : 54.

133. André Greipel (GER/ICA) 15 : 54.

134. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 15 : 54.

135. Casper Pedersen (DEN/SUN) 15 : 54.

136. Amund Jansen (NOR/JUM) 15 : 54.

137. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 15 : 54.

138. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 15 : 54.

139. Sam Bewley (NZL/MIT) 15 : 54.

140. Diego Rosa (ITA/ARK) 15 : 54.

141. Pavel Sivakov (RUS/INE) 15 : 54.

142. Marco Haller (AUT/BAH) 15 : 54.

143. Jonas Koch (GER/CCC) 15 : 54.

144. Nikias Arndt (GER/SUN) 15 : 54.

145. Jens Debusschere (BEL/VCC) 15 : 54.

146. Kévin Reza (FRA/VCC) 15 : 54.

147. Max Walscheid (GER/DDT) 15 : 54.

148. William Bonnet (FRA/FDJ) 15 : 54.

149. Michael Schär (SUI/CCC) 15 : 54.

150. Steff Crass (BEL/LOT) 15 : 54.

151. Frederik Frison (BEL/LOT) 15 : 54.

152. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 15 : 54.

153. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 15 : 54.

154. Nicolas Roche (IRL/SUN) 15 : 54.

155. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 15 : 54.

156. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 15 : 54.

157. Wouter Poels (NED/BAH) 15 : 54.

158. Roger Kluge (GER/LOT) 15 : 54.

159. Cees Bol (NED/SUN) 15 : 54.

160. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 15 : 54.

161. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 15 : 54.

162. Clément Russo (FRA/ARK) 15 : 54.

163. Caleb Ewan (AUS/LOT) 15 : 54.

164. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 15 : 54.

165. Elia Viviani (ITA/COF) 15 : 54.

166. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 15 : 54.

167. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 15 : 54.

168. Simone Consonni (ITA/COF) 15 : 54.

169. Michael Morkov (DEN/DEC) 15 : 54.

170. Mads Pedersen (DEN/TRE) 15 : 54.

171. Jan Hirt (CZE/CCC) 15 : 54.

172. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 15 : 54.

Classement général du Tour de France après la 7e étape

1. Adam Yates (GBR/Mitchelton) 30 h 36 : 00.

2. Primož Roglic (SLO/JUM) à 3.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 9.

4. Egan Bernal (COL/INE) 13.

5. Tom Dumoulin (NED/JUM) 13.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 13.

7. Romain Bardet (FRA/ALM) 13.

8. Miguel Ángel López (COL/AST) 13.

9. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 13.

10. Rigoberto Uran (COL/EF1) 13.

11. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 15.

12. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 22.

13. Enric Mas (ESP/MOV) 22.

14. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 34.

15. Sergio Higuita (COL/EF1) 41.

16. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 1 : 28.

17. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 : 34.

18. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 : 34.

19. Mikel Landa (ESP/BAH) 1 : 34.

20. Richie Porte (AUS/TRE) 1 : 34.

21. Richard Carapaz (ECU/INE) 2 : 02.

22. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2 : 02.

23. Pierre Rolland (FRA/VCC) 2 : 31.

24. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 : 39.

25. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 40.

26. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 3 : 54.

27. Peio Bilbao (ESP/BAH) 4 : 30.

28. Fabio Aru (ITA/UAE) 5 : 06.

29. Rudy Molard (FRA/FDJ) 5 : 43.

30. Hugh Carthy (GBR/EF1) 5 : 45.

31. Warren Barguil (FRA/ARK) 5 : 48.

32. Romain Sicard (FRA/TDE) 7 : 48.

33. Sepp Kuss (USA/JUM) 7 : 52.

34. Ion Izagirre (ESP/AST) 8 : 46.

35. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 9 : 51.

36. George Bennett (NZL/JUM) 10 : 07.

37. Davide Formolo (ITA/UAE) 10 : 42.

38. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 10 : 46.

39. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 11 : 47.

40. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 13 : 09.

41. Gorka Izagirre (ESP/AST) 13 : 24.

42. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 14 : 56.

43. Jan Polanc (SLO/UAE) 15 : 47.

44. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 16 : 39.

45. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 17 : 14.

46. Jesus Herrada (ESP/COF) 18 : 36.

47. Daniel Martínez (COL/EF1) 18 : 57.

48. Robert Gesink (NED/JUM) 19 : 52.

49. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 22 : 02.

50. Wout van Aert (BEL/JUM) 22 : 12.

51. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 22 : 20.

52. Nelson Oliveira (POR/MOV) 26 : 46.

53. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 27 : 31.

54. Nicolas Roche (IRL/SUN) 27 : 53.

55. Mikel Nieve (ESP/MIT) 28 : 33.

56. Harold Tejada (COL/AST) 30 : 27.

57. Bob Jungels (LUX/DEC) 30 : 45.

58. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 30 : 56.

59. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 31 : 13.

60. Cyril Gautier (FRA/VCC) 33 : 07.

61. Pierre Latour (FRA/ALM) 34 : 15.

62. Winner Anacona (COL/ARK) 34 : 29.

63. David Gaudu (FRA/FDJ) 34 : 52.

64. Lennard Kämna (GER/BOR) 36 : 32.

65. Felix Großschartner (AUT/BOR) 36 : 42.

66. Neilson Powless (USA/EF1) 36 : 48.

67. Hugo Houle (CAN/AST) 37 : 18.

68. Dario Cataldo (ITA/MOV) 38 : 05.

69. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 38 : 26.

70. Stefan Kung (SUI/FDJ) 39 : 54.

71. Ben Hermans (BEL/ICA) 41 : 02.

72. Daniel Martin (IRL/ICA) 41 : 10.

73. Nicolas Edet (FRA/COF) 41 : 40.

74. Toms Skujinš (LAT/TRE) 42 : 07.

75. Dylan van Baarle (NED/INE) 42 : 52.

76. Marc Hirschi (SUI/SUN) 43 : 58.

77. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 44 : 03.

78. Dries Devenyns (BEL/DEC) 44 : 11.

79. Niklas Eg (DEN/TRE) 45 : 17.

80. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 47 : 57.

81. Simon Geschke (GER/CCC) 48 : 07.

82. Krists Neilands (LAT/ICA) 48 : 57.

83. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 49 : 57.

84. Carlos Verona (ESP/MOV) 50 : 30.

85. Diego Rosa (ITA/ARK) 50 : 45.

86. Omar Fraile (ESP/AST) 52 : 43.

87. Michael Valgren (DEN/DDT) 52 : 57.

88. Clément Venturini (FRA/ALM) 53 : 38.

89. Daniel Oss (ITA/BOR) 54 : 00.

90. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 54 : 30.

91. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 57 : 33.

92. Matej Mohoric (SLO/BAH) 57 : 58.

93. Peter Sagan (SVK/BOR) 57 : 59.

94. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 58 : 50.

95. Michael Gogl (AUT/DDT) 59 : 56.

96. Michael Schär (SUI/CCC) 1 h 01 : 14.

97. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 1 h 02 : 24.

98. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 h 03 : 27.

99. Quentin Pacher (FRA/VCC) 1 h 03 : 41.

100. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 1 h 04 : 29.

101. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 1 h 05 : 04.

102. Jan Hirt (CZE/CCC) 1 h 05 : 40.

103. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 1 h 06 : 01.

104. Vegard Laengen (NOR/UAE) 1 h 06 : 35.

105. Marco Marcato (ITA/UAE) 1 h 08 : 28.

106. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 1 h 09 : 42.

107. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 1 h 10 : 37.

108. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 1 h 10 : 37.

109. Matteo Trentin (ITA/CCC) 1 h 10 : 43.

110. Nils Politt (GER/ICA) 1 h 11 : 06.

111. Nans Peters (FRA/ALM) 1 h 11 : 29.

112. Andrey Amador (CRC/INE) 1 h 11 : 38.

113. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1 h 12 : 05.

114. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 1 h 12 : 33.

115. Connor Swift (GBR/ARK) 1 h 12 : 36.

116. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 1 h 13 : 24.

117. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 h 13 : 38.

118. Cyril Barthe (FRA/VCC) 1 h 14 : 24.

119. Jack Bauer (NZL/MIT) 1 h 16 : 47.

120. Luka Mezgec (SLO/MIT) 1 h 16 : 51.

121. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 1 h 16 : 59.

122. Bryan Coquard (FRA/VCC) 1 h 17 : 31.

123. Christophe Laporte (FRA/COF) 1 h 18 : 12.

124. Jonas Koch (GER/CCC) 1 h 18 : 15.

125. Tim Declercq (BEL/DEC) 1 h 18 : 25.

126. Edward Theuns (BEL/TRE) 1 h 19 : 27.

127. Dáyer Quintana (COL/ARK) 1 h 19 : 33.

128. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 1 h 19 : 33.

129. Daryl Impey (RSA/MIT) 1 h 19 : 50.

130. Amund Jansen (NOR/JUM) 1 h 20 : 04.

131. Casper Pedersen (DEN/SUN) 1 h 21 : 22.

132. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 1 h 22 : 08.

133. Tony Martin (GER/JUM) 1 h 22 : 24.

134. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 1 h 23 : 07.

135. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 1 h 24 : 43.

136. Anthony Turgis (FRA/TDE) 1 h 27 : 23.

137. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 1 h 29 : 28.

138. Guy Niv (ISR/ICA) 1 h 29 : 54.

139. Elia Viviani (ITA/COF) 1 h 30 : 45.

140. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 1 h 30 : 52.

141. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 1 h 30 : 58.

142. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 1 h 32 : 39.

143. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 1 h 32 : 54.

144. Fabien Grellier (FRA/TDE) 1 h 33 : 39.

145. Sam Bennett (IRL/DEC) 1 h 33 : 40.

146. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 1 h 33 : 42.

147. Cees Bol (NED/SUN) 1 h 33 : 47.

148. Clément Russo (FRA/ARK) 1 h 33 : 57.

149. Kévin Reza (FRA/VCC) 1 h 33 : 59.

150. Caleb Ewan (AUS/LOT) 1 h 34 : 03.

151. Jens Debusschere (BEL/VCC) 1 h 34 : 05.

152. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 1 h 34 : 13.

153. Michael Morkov (DEN/DEC) 1 h 34 : 14.

154. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 1 h 34 : 18.

155. Luke Rowe (GBR/INE) 1 h 34 : 42.

156. Mads Pedersen (DEN/TRE) 1 h 34 : 44.

157. Max Walscheid (GER/DDT) 1 h 34 : 59.

158. Simone Consonni (ITA/COF) 1 h 35 : 14.

159. André Greipel (GER/ICA) 1 h 36 : 35.

160. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 1 h 36 : 46.

161. Marco Haller (AUT/BAH) 1 h 36 : 56.

162. Sam Bewley (NZL/MIT) 1 h 38 : 19.

163. David De la Cruz (ESP/UAE) 1 h 39 : 47.

164. Frederik Frison (BEL/LOT) 1 h 40 : 08.

165. Nikias Arndt (GER/SUN) 1 h 40 : 29.

166. Roger Kluge (GER/LOT) 1 h 40 : 36.

167. William Bonnet (FRA/FDJ) 1 h 41 : 09.

168. Wouter Poels (NED/BAH) 1 h 42 : 36.

169. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 1 h 44 : 20.

170. Steff Crass (BEL/LOT) 1 h 50 : 02.

171. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 1 h 54 : 34.