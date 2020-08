C'est grâce à Paulo et Sylvan que je suis cycliste professionnel aujourd’hui. J’ai rencontré Paulo en 2013, et il m’a immédiatement pris sous son aile. Il m’a poussé à quitter mes emplois (à la banque et dans une boutique de vélos), et il m’a dit que j’avais le potentiel pour devenir un professionnel.