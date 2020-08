(Paris) George Bennett a volé la vedette, mercredi, au Tour du Piémont disputé à Barolo, en Italie. Le Néo-Zélandais de l’équipe Jumbo a survolé les sept derniers kilomètres de cette course qui en comptait 187 pour filer vers une victoire sans équivoque.

Sportcom et AFP



Le Kiwi a signé le 7e succès de l’écurie en noir et jaune depuis la reprise de la saison cycliste grâce à une violente accélération dans l’avant-dernière difficulté de la boucle finale dans les vignes d’Alba.

Également de l’échappée du jour, l’Italien Diego Ulissi (UEA-Emirates) et le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fénix) ont tout fait pour rattraper Bennett, mais ont finalement dû se contenter des deuxième et troisième rangs.

Benett, qui épaulera Primoz Roglic dans moins de trois semaines au Tour de France, remporte la deuxième victoire de sa carrière après une étape du Tour de Californie glanée en 2017. La deuxième de la journée aussi pour Jumbo après la démonstration de Wout van Aert sur la première étape du Dauphiné.

Boivin 74e, Piccoli 83e

Pour leur part, les Québécois Guillaume Boivin et James Piccoli ont respectivement pris les 74e et 83e échelons. « C’était une course pas mal difficile au niveau du dénivelé. J’ai fait du bon travail jusqu’au final pour Ben Hermans et nous avons fait une belle course », a indiqué Boivin, qui a finalement vu son coéquipier belge prendre le 15e rang, à 14 secondes du vainqueur.

De son côté, Piccoli est revenu sur une journée à oublier, mais qui pourrait être rachetée dès samedi, alors que les deux coureurs de l’équipe Israel Start-Up Nation seront de retour en selle à l’occasion du Tour de Lombardie.

« Je n’avais pas de bonnes jambes aujourd’hui (mercredi). Je vais profiter des prochains jours pour me reposer et être prêt pour samedi », a-t-il fait savoir. Notons que Hugo Houle (Astana) sera également du départ de cette épreuve World Tour.

Classement (5 premiers)

1. George Bennett (NZL/JUM) les 187 km en 4 h 38 : 23 (moyenne : 40,30 km/h)

2. Diego Ulissi (ITA/UAE) m. t.

3. Mathieu van der Poel (NED/ALP) à 4.

4. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 4.

5. Simon Geshke (GER/CCC) 4.

…