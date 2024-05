Le pilote Ferrari Charles Leclerc a remporté dimanche le Grand Prix de Monaco à partir de la position de tête, obtenant sa première victoire en Formule 1 en près de deux ans.

Jerome Pugmire Associated Press

Leclerc était en position de tête pour la troisième fois en quatre ans, mais il n’avait jamais atteint le podium en terre natale.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Charles Leclerc

Sa première victoire depuis l’Autriche en juillet 2022 a porté son total à six en carrière, toutes avec Ferrari.

« Ce soir va être une grande soirée », a-t-il déclaré, à la radio à son équipe.

Le leader du championnat Max Verstappen a terminé sixième pour Red Bull, dont l’autre pilote Sergio Perez est sorti de la course après une collision au premier tour.

L’accident a également emporté les pilotes Haas Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg, et a provoqué l’interruption de la course par un drapeau rouge pendant 40 minutes. Les conducteurs n’ont pas été blessés.

La course a repris au 3e tour sur 78 et les pilotes se sont éloignés sans fracas mais lentement, Leclerc gérant ses pneus sur une piste notoirement difficile pour les dépassements.

Leclerc a terminé environ huit secondes devant Oscar Piastri de McLaren et neuf secondes devant son coéquipier de Ferrari Carlos Sainz, troisième.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Oscar Piastri, Charles Leclerc et Carlos Sainz sur le podium

Lando Norris de McLaren a terminé quatrième et le pilote Mercedes George Russell a résisté à Verstappen pour prendre la cinquième place.

Lance Stroll, du Canada, a obtenu le 14e rang avec Aston Martin.

Une collision impliquant trois voitures dans le premier tour a mené à un drapeau rouge.

La roue arrière droite de Sergio Perez de Red Bull a été heurtée par le pneu avant gauche de la voiture Haas de Kevin Magnussen, envoyant Perez en tête-à-queue contre la barrière de sécurité.

L’accident a divisé la voiture de Perez presque en deux et a également envoyé le bolide Haas de Nico Hulkenberg en tête-à-queue alors qu’il le suivait.

Des débris jonchant la piste, on a sorti le drapeau rouge pour permettre à la Red Bull de Perez d’être dégagée par une grue.

Deux voitures Alpine se sont également emmêlées près du tunnel, le nez avant d’Esteban Ocon envoyant la voiture de son coéquipier Pierre Gasly dans les airs. Avec d’autres voitures à la traîne et le tunnel approchant, un grave accident a été évité.

Magnussen a déjà 10 points de pénalité sur une limite de 12 cette saison.

Il pourrait se voir imposer une interdiction de course si on décide qu’il a causé l’accident. On pourrait toutefois affirmer que c’était un incident de course. Perez semblait bouger quand Magnussen était juste derrière lui.

